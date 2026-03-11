Federica Pellegrini al nono mese mostra il pancione, la battuta di Matteo Giunta sui social

Federica Pellegrini è arrivata al nono mese di gravidanza e mostra il pancione nelle nuove foto sui social. La campionessa, a 35 settimane, condivide gli ultimi giorni di attesa mentre il marito Matteo Giunta scherza sulla dimensione della pancia.

Federica Pellegrini sta vivendo le ultime settimane della sua seconda gravidanza. La nuotatrice ha pubblicato sui social alcune nuove immagini in cui appare con il pancione ormai molto evidente. Nelle foto racconta di essere arrivata alla 35ª settimana, quindi di fatto nel nono mese, mentre si prepara all’arrivo della seconda figlia.

A far sorridere i follower è stato anche il commento del marito Matteo Giunta. Sotto il post ha scritto con tono scherzoso: «Siamo sicuri che non sono due?». Una battuta che ha dato vita a un rapido scambio ironico tra i due, trasformato in un piccolo siparietto che ha divertito chi segue la coppia.

Il tecnico e futuro papà bis aveva già parlato dell’attesa durante un’intervista televisiva. In quell’occasione aveva raccontato di essere felice per la nuova nascita, pur ammettendo un po’ di emozione per il momento che si avvicina. La coppia ha già una figlia, Matilde, e presto in casa arriverà una sorellina.

L’annuncio della gravidanza era arrivato a dicembre. Poche settimane dopo i due avevano confermato che il bambino in arrivo è una femmina. La nascita è prevista all’inizio di aprile e la campionessa ha spiegato che questa volta affronterà un parto cesareo programmato, dopo l’esperienza più complicata avuta con la prima gravidanza.