Federica Pellegrini, figlia Matilde dimessa: scontro social e risposta di Matteo Giunta

Dopo settimane difficili, Federica Pellegrini e Matteo Giunta riportano a casa la figlia Matilde. Sui social riemerge la polemica, tra accuse di un utente e la replica netta dell’allenatore sulle date della malattia.

La piccola Matilde è tornata a casa dopo un periodo complicato che ha messo a dura prova Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La coppia ha pubblicato sui social uno scatto allo specchio dell’ascensore, con la bambina in braccio e una sola parola a corredo: “Casa”. Un’immagine semplice che racconta settimane difficili.

La bimba, due anni, frequenta il nido. A dicembre era stata ricoverata per convulsioni febbrili, un episodio che aveva già spinto Giunta a uno sfogo pubblico contro i genitori che portano i figli malati a scuola. Un messaggio duro, scritto di getto, che aveva acceso discussioni online.

Sotto la foto pubblicata dopo le dimissioni non sono mancati i commenti polemici. Un utente ha tirato in ballo un recente viaggio a Dubai, insinuando un legame tra la trasferta e la malattia della bambina. Parole che hanno spinto Giunta a intervenire di nuovo.

L’allenatore ha ricostruito le date: rientro da Dubai il 7 gennaio, ritorno al nido il 13, comparsa della febbre il 18. Ha definito assurdo dover spiegare pubblicamente passaggi così personali, ma ha scelto di farlo davanti ad accuse ritenute fuori luogo. Poi ha chiuso il discorso, evitando di aggiungere altro.