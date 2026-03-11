Fiorello chiama Michelle Hunziker e chiarisce Nessun problema con Mediaset, solo un equivoco

Fiorello scherza con Michelle Hunziker durante “La Pennicanza” e chiarisce di non avere contrasti con Mediaset. La telefonata in diretta diventa il momento più commentato della puntata tra battute, musica e satira sulle notizie del giorno.

Una videochiamata in diretta tra Fiorello e Michelle Hunziker ha chiuso con ironia l’ultima puntata de “La Pennicanza”. Lo showman ha colto l’occasione per mettere a tacere le voci circolate nei giorni scorsi: «Non ho problemi con Mediaset, è stato solo un qui pro quo. Questa telefonata lo dimostra», ha detto durante il collegamento con la conduttrice.

La Hunziker, divertita dai meme nati dopo la sua conduzione di “Karaoke”, ha giocato con il tono scherzoso della trasmissione. «Posso venire a prendere la tua benedizione?» ha chiesto allo showman. Fiorello ha raccolto la battuta e ha risposto con una parodia solenne: «Mi preparo la spada per investirti nel nome del sacro codino, della sacra piazza e della giacca colorata».

Nel corso della puntata non sono mancate frecciate e gag. Fiorello ha commentato i dati di ascolto della fiction Rai “Le libere donne”, che la sera prima ha sfiorato il 18% di share. Lo showman ha elogiato il cast ma ha anche ironizzato sulla scelta di coinvolgere Biggio, definendolo il “nuovo Lando Buzzanca” e immaginando una riunione surreale degli sceneggiatori che decidono di puntare su di lui.

La satira è continuata con una finta recensione attribuita al critico Aldo Secco del fantomatico “Corriere della Seta”. Nel commento, il personaggio ironico descrive la mimica impassibile di Biggio e paragona la sua presenza scenica a quella di Aldo Cazzullo a un concerto di Sal Da Vinci.

Spazio anche alla musica con l’intervento di Al Bano, protagonista delle cronache legate al Festival di Sanremo. Il cantante ha scherzato con Fiorello raccontando di voler tornare sul palco dell’Ariston: «Non vedo l’ora di partecipare, ma non ho ancora chiamato De Martino». Poi ha improvvisato un finto provino con una canzone che, secondo lui, sarebbe stata già scartata.

Tra una gag e l’altra sono entrate anche le notizie del giorno. Fiorello ha citato il possibile rientro sulla Terra della sonda Van Allen Probe della NASA, commentando con una battuta: «Amadeus spera che cada sul Nove». Poco dopo è arrivata anche un’irruzione comica dedicata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, immaginato mentre cerca di recuperare su RaiPlay la fiction preferita dopo gli impegni istituzionali.

“La Pennicanza”, programma radiofonico condotto da Fiorello, va in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, con trasmissione anche su RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre.