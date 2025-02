DLSS 4 con Multi Frame Generation in arrivo

DLSS 4 con Multi Frame Generation in arrivo in Marvel Rivals, Delta Force: Black Hawk Down e Indiana Jones e l’antico cerchio!

Inoltre, sono disponibili i nuovi driver GeForce Game Ready e sono in arrivo prossima settimana i driver Studio

La nuova GeForce RTX 5070 Ti è finalmente disponibile! Oggi rilasciamo anche i nostri ultimi driver GeForce Game Ready, essenziali per gli utenti che aggiungono questa scheda ai loro sistemi.

Inoltre, questa settimana arriva il DLSS 4, che migliora drasticamente le prestazioni, in titoli come Delta Force: Black Hawk Down, Indiana Jones e l’antico cerchio™ e Marvel Rivals, e altri. Al lancio, Legend of Ymir, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii e Lost Records: Bloom & Rage supporteranno DLSS Super Resolution e DLSS Frame Generation.

Ecco un riepilogo dei nuovi titoli e aggiornamenti che sfruttano la tecnologia RTX per offrire ai giocatori GeForce RTX la migliore esperienza possibile su PC. Per avere maggiori informazioni, leggete questo articolo:

: Marvel Rivals, lo shooter PvP a squadre di NetEase Games ambientato nell’universo Marvel, è attualmente tra i cinque giochi più giocati su Steam. Con l’aggiornamento in arrivo il 21 febbraio, il titolo adotterà DLSS 4 con Multi Frame Generation, aumentando ulteriormente il frame rate nelle sue arene, alimentate da Unreal Engine 5. Sulle GPU GeForce RTX serie 50, DLSS Multi Frame Generation si combina con altre tecnologie DLSS per moltiplicare il frame rate di Marvel Rivals fino a 4,4 volte rispetto al rendering tradizionale a forza bruta. Inoltre, gli utenti di NVIDIA App potranno aggiornare DLSS Super Resolution al nuovo modello DLSS 4 Transformer AI, che offre una qualità dell’immagine ancora migliore. Scopri di più qui. Delta Force: Black Hawk Down: Il 21 febbraio, anche Delta Force: Black Hawk Down riceverà un importante aggiornamento. I giocatori potranno scaricare una campagna completamente ricreata in Unreal Engine 5, ispirata agli eventi del film del 2001 e del gioco originale del 2003. Grazie alle ultime tecnologie, questa nuova versione offrirà un’esperienza ancora più coinvolgente e realistica. Il gioco, disponibile tramite il client Delta Force, supporterà il DLSS 4 con Multi Frame Generation fin dal day-one. Sulle GPU GeForce RTX serie 50, combinando DLSS 4 Multi Frame Generation con DLSS Super Resolution, le prestazioni raggiungeranno un boost incredibile di 6,9 volte in 4K, con tutte le impostazioni al massimo.

: Indiana Jones e l’antico cerchio™ si aggiorna con importanti novità. Il nuovo aggiornamento introduce DLSS 4 con Multi Frame Generation e DLSS Ray Reconstruction e aggiorna DLSS Super Resolution e DLAA per utilizzare il nostro nuovo modello di AI basato su trasformer e aggiunge ombre full ray-tracing da tutte le sorgenti luminose. Grazie a DLSS 4 con Multi Frame Generation, potrai giocare con il full ray tracing a frame rate mai raggiunti prima sulle schede grafiche GeForce RTX serie 50. Su tutti i desktop e laptop GeForce RTX, i nuovi modelli DLSS Transformer AI garantiscono una qualità dell’immagine ancora superiore. Scopri tutte le novità nel nuovo trailer RTX On, ora disponibile. Lost Records: Bloom & Rage: il nuovo titolo narrativo di DON'T NOD, gli autori di Life is Strange, ti riporta negli anni ‘90 per vivere l’estate che ha segnato quattro ragazze del liceo, unite dalla musica punk, da una forte amicizia e da un evento misterioso destinato a cambiare per sempre le loro vite. Lost Records: Bloom & Rage è ora disponibile e, fin dal primo avvio, puoi abilitare DLSS Super Resolution e DLSS Frame Generation per migliorare il frame rate su GPU GeForce RTX e laptop. Se invece vuoi dare priorità alla qualità dell’immagine, puoi attivare DLAA per ottenere la massima fedeltà visiva.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: Goro Majima, un noto ex yakuza, si ritrova improvvisamente naufragato su un'isola remota del Pacifico. Privo di memoria, parte per un viaggio alla ricerca di indizi sul suo passato, accompagnato da Noah, il ragazzo che gli ha salvato la vita. Per un’esperienza di gioco ottimale, i giocatori GeForce RTX possono abilitare DLSS Frame Generation e DLSS Super Resolution sin dal lancio ufficiale del titolo, previsto per oggi. Se invece vuoi privilegiare la qualità dell’immagine, puoi attivare DLAA per ottenere il massimo dettaglio visivo. Inoltre, è disponibile una demo giocabile di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, che include le stesse tecnologie DLSS del gioco completo.

Legend of Ymir: Sviluppato da Wemade XR e pubblicato da Wemade, Legend of YMIR è un nuovo MMORPG realizzato in Unreal Engine 5, che reimmagina la mitologia norrena. Il gioco è ora disponibile in Corea con un modello free-to-play, mentre il lancio globale è previsto in un secondo momento. Se giochi su un PC o laptop GeForce RTX, puoi attivare DLSS Frame Generation e DLSS Super Resolution per migliorare le prestazioni e aumentare il livello di dettaglio, garantendo un'esperienza visiva ancora più immersiva.

Aggiornamento dei driver NVIDIA Studio

Scopri il futuro della creazione di contenuti con la nuova GeForce RTX 5070 Ti, basata sulla rivoluzionaria architettura Blackwell di NVIDIA. Che tu stia editando video, progettando mondi 3D fotorealistici o generando immagini con l’intelligenza artificiale, questa GPU è progettata per accelerare le prestazioni creative a un livello superiore.

I nuovi driver NVIDIA Studio di febbraio, che includono il supporto per la GeForce RTX 5070 Ti, saranno disponibile per il download la prossima settimana. Per ricevere aggiornamenti automatici, scarica NVIDIA App.

La nuova GeForce RTX 5070 Ti è la Gpu perfetta per i creator, con caratteristiche come:

Tensor Core di quinta generazione con supporto FP4: raddoppia le prestazioni dell'AI e riduce i requisiti di VRAM per eseguire modelli generativi a livello locale.

raddoppia le prestazioni dell'AI e riduce i requisiti di VRAM per eseguire modelli generativi a livello locale. Doppi encoder di nona generazione + decoder di sesta generazione : supporta colori 4:2:2 di livello professionale e tempi di esportazione fino a 8 volte inferiori per un editing video più rapido.

: supporta colori 4:2:2 di livello professionale e tempi di esportazione fino a 8 volte inferiori per un editing video più rapido. DLSS 4 + Multi Frame Generation: garantisce un’esperienza fluida in Chaos Vantage e D5 Render, anche nelle scene 3D più complesse.

garantisce un’esperienza fluida in Chaos Vantage e D5 Render, anche nelle scene 3D più complesse. Ottimizzazioni FP4: esegui modelli AI all'avanguardia come FLUX.1 [dev] per generare immagini in soli 8 secondi.

esegui modelli AI all'avanguardia come FLUX.1 [dev] per generare immagini in soli 8 secondi. Memoria GDDR7 da 16 GB + larghezza di banda di 896 GB/sec: offre una velocità superiore del 78% rispetto alla RTX 4070 Ti, eliminando i colli di bottiglia per un workflow senza limiti.

Dune: Awakening: Arrakis in 4K con DLSS 4 - Dune: Awakening, il Massively Multiplayer Open World Survival Game di Funcom, la cui uscita è prevista per l'inizio del 2025, ha svelato che sarà uno dei primi giochi ad essere supportato dalla nuovissima tecnologia DLSS 4 di NVIDIA con Multi Frame Generation, il che lo rende l'ideale per sperimentare l'aspra ed immensa bellezza di Arrakis.