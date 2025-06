Dune: Awakening è ora disponibile con DLSS 4 è Multi Frame Generation

Inoltre, F1 25 è ora disponibile con Path Tracing e DLSS 4!

Questa settimana, DLSS 4 con Multi Frame Generation moltiplica le prestazioni in Dune: Awakening, disponibile da oggi in Early access per chi ha acquistato l'edizione Deluxe e Ultimate. Inoltre, EA SPORTS F1 25 è ufficialmente disponibile per tutti, con path tracing e il pieno supporto all’intera suite di tecnologie DLSS, tra cui Ray Reconstruction e Multi Frame Generation.

Ecco una panoramica di questi nuovi titoli e di come la tecnologia RTX di NVIDIA continua a offrire l’esperienza PC definitiva ai giocatori GeForce RTX. Per maggiori dettagli, consulta questo articolo :