Catena Fiorello racconta il digiuno intermittente ispirato da Rosario Fiorello

Catena Fiorello racconta di aver iniziato il digiuno intermittente dopo aver osservato gli effetti sul fratello Rosario. La scrittrice ne ha parlato in tv spiegando cosa l’ha convinta a provare questo metodo alimentare.

Catena Fiorello ha deciso di cambiare abitudini a tavola dopo aver osservato da vicino il fratello Rosario Fiorello. Ospite nel programma televisivo “La volta buona”, la scrittrice ha spiegato di aver iniziato il digiuno intermittente prendendo esempio dal conduttore, incuriosita dai risultati ottenuti nel tempo.

Durante la trasmissione ha raccontato che il fratello segue il metodo 8/16, un sistema che prevede sedici ore senza cibo e una finestra di otto ore in cui consumare i pasti. «Lo vedevo farlo e ho notato i cambiamenti», ha detto, spiegando che proprio quell’esperienza familiare l’ha convinta a provarci.

Nello stesso studio era presente anche il comico Peppe Iodice, che ha parlato apertamente del suo rapporto con il peso. Ha raccontato di essere stato a dieta per gran parte della vita e di aver raggiunto in passato i cento chili, senza mai sentirsi davvero magro.

Iodice ha ricordato anche il periodo della pandemia, quando le abitudini quotidiane sono cambiate e il suo equilibrio personale ne ha risentito. Il comico ha poi sottolineato quanto sia utile il sostegno di professionisti come nutrizionisti e dietologi, soprattutto nei momenti difficili della vita.

Il digiuno intermittente 8/16 è un regime alimentare che negli ultimi anni ha guadagnato popolarità. Non impone una lista rigida di cibi, ma si basa principalmente sugli orari in cui si mangia, concentrando i pasti in una fascia limitata della giornata.

C’è chi lo sceglie per dimagrire e chi per dare una routine più precisa all’alimentazione. Gli specialisti ricordano però che ogni percorso nutrizionale dovrebbe essere adattato alle condizioni personali e, quando necessario, seguito con il supporto di un professionista.