Fiorello racconta la caduta in bici: Volevo fare il figo, sono finito di faccia

Rosario Fiorello ha svelato con la sua consueta ironia un curioso episodio durante la sua partecipazione al Festival dello Spettacolo al Superstudio Più di Milano. Lo showman ha raccontato di essere rimasto vittima di un incidente in bicicletta mentre pedalava per le strade di Roma.

“Mi sveglio alle quattro e mezza e dico: ‘Adesso vado in bici’. A Roma è una delle cose più belle che si possano fare. È come vivere La grande bellezza: la gente dorme, i cinghiali dormono”, ha spiegato Fiorello, descrivendo la quiete delle prime ore del mattino nella Capitale.

L’incidente, ha raccontato, è avvenuto mentre stava rientrando a casa: “C’è una lunga discesa che porta al secondo cancello, quello che si apre con un telecomando. Non mi sono voluto fermare per prenderlo, volevo fare il figo e afferrarlo mentre pedalavo”.

Un gesto azzardato che gli è costato caro: “Il cancello si avvicinava sempre di più, poi mi sono accorto che era troppo tardi e non ce l’ho fatta a raggiungere il telecomando in tasca. Ho detto ‘freno’. Ma avevo solo la sinistra e ovviamente cosa comanda la sinistra? Il freno anteriore… sono atterrato di faccia”.

Nonostante la brutta caduta, Fiorello ha mantenuto il suo spirito ironico, ricordando anche il furto subito la scorsa estate: “Non posso dirvi dove abito, sennò vengono i ladri”.

A soccorrerlo, tre operai che si trovavano nei pressi del palazzo: “Mi hanno recuperato e tirato su. All’inizio non sentivo niente, gli ho chiesto cosa mi fossi fatto. Mi hanno guardato e mi hanno detto: ‘Ti sei proprio rovinato’”.