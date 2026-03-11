Guendalina Tavassi fuori dal Grande Fratello Vip 2026, il commento dell'ex gieffina

Guendalina Tavassi resta fuori dal Grande Fratello Vip 2026 perché il suo nome non compare nel cast annunciato per l’edizione al via il 17 marzo con Ilary Blasi. L’influencer, che molti davano tra i concorrenti, ha commentato la scelta parlando direttamente ai follower.

Il conto alla rovescia per il Grande Fratello Vip è iniziato. Il reality tornerà in tv il 17 marzo con la conduzione di Ilary Blasi e con un cast di sedici concorrenti già ufficializzato. Tra i nomi annunciati non compare quello di Guendalina Tavassi, che nelle ultime settimane veniva indicata come possibile protagonista della nuova edizione.

L’influencer romana, oggi quarantenne e madre di tre figli, aveva partecipato alla versione “nip” del reality nel 2010. Molti fan erano convinti di rivederla nella Casa, ma lei stessa ha chiarito la situazione sui social. Rispondendo alle domande dei follower su Instagram, ha spiegato di non essere stata esclusa all’ultimo momento perché, in realtà, non ha nemmeno sostenuto il provino.

Leggi anche: Isola Famosi 2022 : Guendalina Tavassi sul ritiro del fratello Edoardo

Con il suo stile diretto, Tavassi ha commentato con ironia la mancata partecipazione. «Mi dite che dovrei vincere io. Ma che cosa vinco se non ci sono?», ha scherzato parlando con chi la seguiva in diretta. L’ex concorrente ha anche aggiunto che, secondo lei, la sua presenza avrebbe reso il programma più movimentato.

«Gli autori conoscono il mio carattere. Quando ci sono io ci si diverte», ha detto. Tavassi ha spiegato di essere consapevole che nel reality spesso funzionano scontri e discussioni. «Le persone sempre d’accordo annoiano. Il litigio incuriosisce e io so essere piuttosto pungente», ha raccontato, ribadendo però di non essere stata coinvolta nel casting per questa stagione.

Un pizzico di rammarico, però, non è mancato. L’influencer ha ammesso che avrebbe accettato volentieri l’esperienza soprattutto per lavorare di nuovo con Ilary Blasi, con cui aveva condiviso l’avventura all’Isola dei Famosi. «Quella è stata un’edizione bellissima», ha ricordato. Poi la battuta finale ai fan «Se fossi entrata avrei dovuto vincere per forza. Invece non solo non vinco, ma non ci sono proprio».