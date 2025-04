Cannes 78, Palma d'oro onoraria a Robert De Niro: cerimonia il 13 maggio

Robert De Niro riceverà la Palma d'oro onoraria alla 78esima edizione del Festival di Cannes. L'attore, regista e produttore sarà premiato durante la cerimonia d'apertura prevista per martedì 13 maggio. Il riconoscimento arriva a 14 anni dalla sua partecipazione come presidente di giuria nel 2011. Mercoledì 14 maggio, De Niro sarà protagonista di una masterclass aperta al pubblico sul palco del Teatro Debussy, all'interno del festival in programma fino al 24 maggio.

