Sinner batte Fonseca a Indian Wells, chi è il talento brasiliano che sogna il numero uno

Jannik Sinner ha battuto Joao Fonseca negli ottavi del Masters 1000 di Indian Wells. Il 19enne brasiliano ha ceduto in due tie-break ma ha impressionato l’azzurro, che lo considera uno dei giovani più promettenti del circuito.

La sfida degli ottavi al Masters 1000 di Indian Wells ha visto prevalere Jannik Sinner, che ha superato Joao Fonseca con il punteggio di 7-6 (8-6), 7-6 (7-4). Un match equilibrato, deciso da due tie-break, in cui il giovane brasiliano ha tenuto testa al numero uno italiano mostrando qualità che non sono passate inosservate.

Al termine dell’incontro Jannik Sinner ha riconosciuto il valore dell’avversario. L’azzurro ha parlato di un giocatore dotato di grande talento, capace di servire bene e di colpire con efficacia da ogni zona del campo. Parole che confermano quanto Fonseca sia già considerato uno dei prospetti più interessanti del tennis internazionale.

Leggi anche: Sinner richiama il pubblico a Indian Wells durante il match con Fonseca

A soli 19 anni Joao Fonseca è infatti tra i giovani più osservati del circuito. Il suo tennis aggressivo da fondo campo e il rovescio a due mani ricordano per alcuni aspetti proprio lo stile di Sinner. Da qui nasce anche il soprannome “Sinnerzinho”, comparso quando il brasiliano era ancora giovanissimo.

Fonseca è nato a Rio de Janeiro il 21 agosto 2006. Il debutto tra i professionisti risale al febbraio 2023, nel torneo della sua città, quando aveva appena 16 anni. All’esordio fu sconfitto dallo slovacco Alex Molcan, ma nello stesso anno arrivò una vittoria importante con il titolo junior allo US Open.

Nel 2024 sono arrivati i primi risultati nel circuito maggiore. A Rio ha conquistato la sua prima vittoria in un torneo ATP battendo Arthur Fils e spingendosi fino ai quarti di finale, dove è stato eliminato dall’argentino Mariano Navone. Nello stesso anno ha ottenuto anche il primo successo in un Masters 1000 a Madrid contro lo statunitense Alex Michelsen.

La crescita è proseguita con il primo trofeo Challenger sul cemento di Lexington e con la qualificazione alle Next Gen ATP Finals di Jeddah, traguardo raggiunto da uno dei giocatori più giovani del torneo. Nello stesso periodo ha fatto anche il suo esordio con il Brasile in Coppa Davis.

Il 2025 ha segnato la svolta. Fonseca ha conquistato il suo primo titolo ATP a Buenos Aires battendo in finale l’argentino Francisco Cerundolo. Nella seconda parte della stagione ha vinto anche il torneo 500 di Basilea superando Alejandro Davidovich Fokina, risultati che lo hanno portato fino al numero 24 del ranking mondiale.

L’inizio del 2026 è stato più difficile per via di alcuni problemi alla schiena. Il brasiliano è uscito al primo turno dell’Australian Open contro Alejandro Tabilo e poi al secondo turno nel torneo di Rio contro Ignacio Buse.

Nonostante gli stop, Fonseca continua a dichiarare apertamente i suoi obiettivi. Il brasiliano vuole arrivare al numero uno del ranking e vincere tornei del Grande Slam, con l’ambizione di diventare uno dei protagonisti del tennis mondiale.