Sinner richiama il pubblico a Indian Wells durante il match con Fonseca

Jannik Sinner si irrita con alcuni spettatori a Indian Wells perché parlano durante il suo turno di battuta contro Joao Fonseca. L’episodio avviene nel primo set degli ottavi del Masters 1000 mentre l’azzurro serve per arrivare al tie break.

Momento di tensione per Jannik Sinner durante gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells contro Joao Fonseca. Il tennista italiano ha richiamato alcuni spettatori seduti nelle prime file del campo centrale californiano perché stavano parlando mentre lui era al servizio.

L’episodio si verifica nel dodicesimo game del primo set. Sinner è alla battuta con l’obiettivo di trascinare il parziale al tie break. Sul punteggio di 40-15, disturbato dalle voci provenienti dagli spalti, si gira verso il pubblico e chiede direttamente di smettere di parlare durante il punto.

Subito dopo interviene il giudice di sedia, che ribadisce agli spettatori la regola del silenzio mentre il gioco è in corso. La richiesta provoca qualche fischio tra il pubblico presente nel centrale del torneo californiano.

L’arbitro si avvicina quindi a Sinner per capire se la situazione fosse rientrata. L’azzurro lo rassicura rapidamente, invitandolo a non preoccuparsi e tornando a concentrarsi sul gioco.