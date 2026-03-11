Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills arrestata Ivanna Ortiz accusata di tentato omicidio

Ivanna Ortiz è accusata di aver sparato contro la villa di Rihanna a Beverly Hills con l’intenzione di colpire la cantante. La 35enne è stata incriminata con 14 capi d’accusa mentre sui social emergono messaggi aggressivi e foto con armi.

La vicenda degli spari contro la casa di Rihanna a Beverly Hills si aggrava. Ivanna Ortiz, 35 anni, è stata formalmente incriminata martedì 10 marzo 2026 con quattordici capi d’accusa legati a reati gravi. Tra questi compare anche il tentato omicidio, contestazione che potrebbe portare a una condanna all’ergastolo.

Secondo quanto riportato negli atti dell’accusa, l’azione sarebbe stata pianificata. Gli investigatori parlano di un gesto compiuto in modo intenzionale e preparato. La donna si sarebbe presentata davanti alla proprietà della cantante e avrebbe iniziato a sparare diversi colpi.

Leggi anche: Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills, arrestata una donna

I proiettili hanno colpito varie parti dell’esterno della proprietà. Alcuni hanno raggiunto il muro della villa, altri il cancello d’ingresso e perfino un camper parcheggiato fuori dall’abitazione. Nonostante i colpi esplosi, nessuno è rimasto ferito.

Gli inquirenti stanno analizzando anche i profili social di Ivanna Ortiz. In un messaggio pubblicato il 24 febbraio 2026 la donna citava direttamente la cantante con parole offensive e aggressive. Poco dopo aveva scritto anche la frase “Killin it season”, che ora viene esaminata dagli investigatori.

Sullo stesso profilo compare inoltre una fotografia che sembra scattata in un poligono di tiro. Nell’immagine si vede chiaramente un’arma da fuoco. Gli investigatori cercano di capire se tra Ortiz e la cantante esistesse un rapporto personale o se la donna avesse sviluppato un’ossessione nei suoi confronti.