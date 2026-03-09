Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills fermata una donna

Rihanna era nella sua casa di Beverly Hills quando una donna ha sparato contro la villa con un fucile AR-15. Un proiettile ha colpito una parete dell’abitazione. La polizia è intervenuta poco dopo e ha fermato la sospetta durante la fuga.

Momenti di paura a Beverly Hills dove la residenza di Rihanna è stata presa di mira da alcuni colpi di arma da fuoco. L’episodio è avvenuto l’8 marzo intorno alle 13 ora locale, le 20 in Italia. La cantante e imprenditrice si trovava all’interno della casa quando sono partiti gli spari.

Secondo le prime informazioni, almeno un proiettile avrebbe perforato una parete della villa. L’artista, nota per successi come “Umbrella”, non è rimasta ferita. Non è ancora chiaro se al momento dell’attacco fossero presenti anche il compagno, il rapper A$AP Rocky, e i tre figli della coppia, Rza, Riot Rose e Rocki.

Leggi anche: Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills, arrestata una donna

Dopo aver aperto il fuoco con un fucile AR-15, la responsabile avrebbe tentato di allontanarsi in auto. Gli agenti intervenuti sul posto l’hanno rintracciata poco dopo e l’hanno arrestata. Si tratta di una donna di circa trent’anni.

Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire quanto accaduto e di capire il movente del gesto. Al momento non risultano feriti e non sono state diffuse ulteriori informazioni sull’identità della donna fermata.

Da parte di Rihanna non sono arrivate dichiarazioni pubbliche dopo l’accaduto. La polizia prosegue con gli accertamenti per chiarire se l’abitazione della cantante fosse il bersaglio diretto dell’azione.