Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills, arrestata una donna

Rihanna vive momenti di paura a Beverly Hills quando una donna spara contro la sua villa dal cancello. La cantante era in casa nel primo pomeriggio di domenica 8 marzo e uno dei proiettili ha attraversato una parete dell’abitazione.

Attimi di paura per Rihanna nella sua residenza di Beverly Hills. Domenica 8 marzo, poco dopo l’ora di pranzo, alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro la proprietà mentre la cantante si trovava all’interno dell’abitazione. La polizia ha fermato una donna di 30 anni ritenuta responsabile della sparatoria.

Secondo la ricostruzione degli agenti, l’episodio è avvenuto intorno alle 13.20. La sospettata si sarebbe fermata davanti al cancello della villa a bordo di una Tesla bianca. Senza scendere dall’auto avrebbe abbassato il finestrino e sparato diversi colpi con un fucile semiautomatico. I testimoni parlano di circa dieci proiettili diretti verso la proprietà.

Alcuni colpi hanno raggiunto il cancello e i muri esterni della residenza di Beverly Hills. Almeno uno avrebbe perforato una parete dell’edificio. Nonostante la violenza dell’attacco, nessuno è rimasto ferito. Gli investigatori non hanno chiarito se in casa fossero presenti anche il compagno della cantante, A$AP Rocky, e i loro tre figli.

Gli agenti sono intervenuti subito dopo la chiamata al numero di emergenza e hanno rintracciato la donna a breve distanza dalla villa. È stata arrestata pochi minuti dopo. Il movente non è ancora noto. Il dipartimento di polizia di Los Angeles sta esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza e interrogando la sospettata per chiarire cosa abbia portato all’attacco contro la proprietà acquistata dalla cantante nel 2020 per circa 14 milioni di dollari.