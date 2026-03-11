Grande Fratello Vip, quattro concorrenti entrano nella Casa il 13 marzo con la formula Open House

Grande Fratello Vip apre in anticipo le porte della Casa con la formula Open House. Quattro concorrenti entreranno il 13 marzo a Cinecittà per iniziare la convivenza prima della puntata d’esordio del reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip parte con una novità mai utilizzata prima dal reality. La Casa di Cinecittà si aprirà alcuni giorni prima della prima serata televisiva grazie a una fase sperimentale chiamata Open House. L’iniziativa permetterà a un primo gruppo di concorrenti di entrare in anticipo e iniziare la convivenza sotto le telecamere.

L’ingresso è fissato per venerdì 13 marzo. A varcare per primi la Porta Rossa saranno Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi. I quattro inaugureranno gli spazi della Casa e affronteranno i primi giorni di vita comune prima dell’arrivo degli altri partecipanti.

Il debutto ufficiale del reality è previsto per martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5. Alla conduzione torna Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. In totale il cast sarà composto da sedici concorrenti.

Oltre ai quattro che entreranno con l’Open House, il gruppo include diversi volti dello spettacolo e del web. Tra i nomi annunciati figurano Francesca Manzini, Marco Berry, Alessandra Mussolini e Raimondo Todaro, pronti a unirsi alla convivenza nei giorni successivi.

Il cast si completa con Giovanni Calvario, Dario Cassini, Paola Caruso, Nicolò Brigante, Antonella Elia, Barbara Prezia, Lucia Ilardo e GionnyScandal. Tutti faranno il loro ingresso nella Casa a partire dalla settimana del debutto televisivo.

Le prime ore di permanenza dei concorrenti saranno visibili online. Il pubblico potrà seguire l’anteprima attraverso le finestre live disponibili sul sito ufficiale del programma e sulla piattaforma Mediaset Infinity, oltre ai contenuti pubblicati sui profili social del reality.