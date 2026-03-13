Grande Fratello VIP, Open House anticipa l'ingresso nella Casa con Adriana Volpe e altri tre concorrenti

Il Grande Fratello VIP parte con anticipo con la Open House. Adriana Volpe e altri tre concorrenti sono entrati prima della diretta del 17 marzo per una prova di convivenza nella Casa di Cinecittà, seguita in streaming nei giorni precedenti al debutto.

Il Grande Fratello VIP apre le porte con qualche giorno di anticipo rispetto alla prima puntata. Prima della diretta del 17 marzo, quattro concorrenti hanno già varcato la soglia della Casa di Cinecittà grazie alla nuova formula chiamata Open House, pensata come fase iniziale di prova prima dell’avvio ufficiale del reality.

I primi a entrare sono stati Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi. Per la conduttrice si tratta di un ritorno in un luogo già familiare, mentre gli altri tre concorrenti affrontano le prime ore di convivenza davanti alle telecamere ancora prima dell’ingresso del resto del cast.

Leggi anche: Grande Fratello Vip, quattro concorrenti entrano nella Casa il 13 marzo con la formula Open House

Questa fase preliminare permette ai partecipanti di prendere confidenza con la Casa e con gli spazi del loft: dalla cucina alla zona living, fino alle camere. I quattro concorrenti hanno già iniziato a scegliere i letti e a condividere le prime attività quotidiane, mentre si delineano le prime simpatie e possibili contrasti.

Il pubblico può seguire ciò che accade nella Open House attraverso finestre live dedicate. Le immagini sono disponibili sul sito ufficiale del reality, sulla piattaforma Mediaset Infinity e sui canali social del programma, dove vengono pubblicate clip e aggiornamenti.

Le dirette con i primi momenti nella Casa sono programmate in diverse fasce orarie nei giorni precedenti al debutto: venerdì 13 marzo dalle 17, poi sabato 14, domenica 15, lunedì 16 e martedì 17 marzo dalle 10 del mattino.

Il cast completo dell’edizione 2026 sarà composto da 16 concorrenti. Oltre ai quattro già entrati, nella prima puntata arriveranno anche Francesca Manzini, Marco Berry, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Paola Caruso, Nicolò Brigante, Antonella Elia, Blu Barbara Prezia, Lucia Ilardo e GionnyScandal.

La prima serata del Grande Fratello VIP è fissata per martedì 17 marzo su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Alla conduzione torna Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.