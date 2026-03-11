Delia Duran prepara la cameretta del figlio Gabriel in arrivo a fine marzo

Delia Duran prepara l’arrivo del figlio Gabriel e mostra la cameretta pronta per la nascita prevista a fine marzo. L’influencer venezuelana, insieme ad Alex Belli, ha condiviso sui social i dettagli della stanza allestita per accogliere il bambino.

Delia Duran e Alex Belli si preparano a diventare genitori. Il loro primo figlio, Gabriel, dovrebbe nascere verso la fine di marzo e in casa è ormai tutto pronto per accoglierlo. L’influencer venezuelana, 37 anni, ha mostrato sui social la cameretta organizzata per il neonato, condividendo con i follower le scelte fatte per arredare lo spazio dedicato al piccolo.

In un video pubblicato su Instagram, Duran ha fatto vedere i vari elementi della stanza. Il tema scelto richiama un orsetto astronauta sulla Luna, lo stesso utilizzato anche per il baby shower organizzato nelle settimane precedenti. Il motivo compare su lenzuola e decorazioni, creando un ambiente pensato per richiamare l’idea di viaggio e scoperta.

Nella cameretta trovano posto tre diverse soluzioni per il riposo. C’è una culla per il co-sleeping accanto al letto dei genitori, un lettino con le sbarre e anche un letto singolo che può servire durante le notti accanto al neonato. Nella stanza non mancano un fasciatoio con cassettiera e una vaschetta integrata per il bagnetto.

Negli ultimi giorni di gravidanza, l’influencer si è mostrata con il pancione del nono mese mentre raccontava l’attesa per la nascita. «Siamo ormai vicinissimi alla data più importante», ha detto parlando dell’arrivo del piccolo Gabriel, spiegando che la cameretta è stata preparata con cura e che la famiglia ora aspetta soltanto il momento di accoglierlo.