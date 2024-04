Alessia Marcuzzi rinuncia al cinema per amore: la verità su Simone Inzaghi e le scene di nudo con Sorrentino

Alessia Marcuzzi ha recentemente rivelato in un'intervista al Corriere della Sera i motivi dietro la sua scelta di allontanarsi dal mondo del cinema. Marcuzzi ha confessato che la sua decisione è stata influenzata dall'incontro con Simone Inzaghi, ex calciatore e attuale allenatore, con cui ha avuto una relazione sentimentale significativa. "Ho fatto altro, forse non ero abbastanza portata per il cinema," ha ammesso Marcuzzi, sottolineando come la sua vita abbia preso una direzione diversa dopo l'incontro con Inzaghi.

Nonostante il distacco dal grande schermo, l'attrice non esclude completamente la possibilità di ritornare a recitare, ma pone una condizione particolare: accetterebbe di partecipare a scene di nudo solo se dirette dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino, noto per il suo stile cinematografico distintivo e rispettoso.

Marcuzzi, che continuerà a essere un volto noto della televisione, co-condurrà la cerimonia dei David di Donatello il prossimo 3 maggio insieme a Carlo Conti, mostrando così il suo continuo legame con il mondo dello spettacolo, nonostante le scelte passate.