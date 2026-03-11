Recensione WWE 2K26

Con WWE 2K26 su PS5, il team di Visual Concepts consolida il percorso di crescita della serie con un capitolo ricchissimo di contenuti, rifinito nelle meccaniche e più ambizioso nella struttura complessiva. Per questa recensione abbiamo provato la Attitude Era Edition, un’edizione speciale che include contenuti esclusivi dedicati a uno dei periodi più iconici della storia WWE, oltre a bonus e accesso anticipato. WWE 2K26 non si limita ad aggiornare il roster annuale: amplia ogni modalità, introduce quattro nuove tipologie di match, rivede elementi chiave del gameplay come stamina e reversal, e potenzia in maniera significativa la Creation Suite. È un’evoluzione evidente, che punta a offrire un’esperienza più profonda tanto per i fan storici quanto per chi segue l’attuale panorama della compagnia.

Narrativa e Contenuti

La componente narrativa si divide tra il rinnovato 2K Showcase e la modalità MyRISE, entrambe più strutturate rispetto al passato. Il 2K Showcase: Punked – Il viaggio personale di CM Punk è narrato direttamente da CM Punk e rappresenta uno dei punti più interessanti dell’offerta. La modalità ripercorre momenti fondamentali della carriera della Superstar, alternando ricostruzioni fedeli a scenari alternativi in stile “What if?”. Questa scelta rende l’esperienza meno didascalica e più dinamica, dando spazio sia alla celebrazione storica sia a variazioni creative che stimolano la curiosità del giocatore. A completare il tutto c’è lo Showcase Gauntlet, una sfida consecutiva contro tutti gli avversari della modalità, pensata per chi vuole concentrarsi sulle ricompense mettendo alla prova le proprie abilità. MyRISE propone invece una nuova storyline incentrata su “The Archetype”, una Superstar che torna in WWE dopo due anni di assenza. Il ritorno, però, si trasforma rapidamente in una dura battuta d’arresto contro i campioni legati a Paul Heyman, tra cui Bron Breakker e Jordynne Grace. Il sistema di scelte morali consente di decidere se intraprendere un percorso di redenzione o abbracciare scorciatoie e comportamenti opportunistici per tornare al vertice. La vera novità è la possibilità di continuare a giocare anche dopo la conclusione della storia principale, con ulteriori contenuti sbloccabili e obiettivi che aumentano sensibilmente la rigiocabilità.

Gameplay e Modalità

WWE 2K26 propone il roster più grande mai visto nella storia del franchise, con oltre 400 Superstar giocabili che abbracciano l’intero panorama WWE, dagli atleti attuali alle leggende e Hall of Famer. Si passa da icone assolute come Stone Cold Steve Austin, The Rock e Bret Hart fino ai protagonisti dell’era moderna come Roman Reigns, Rhea Ripley e Cody Rhodes, garantendo una varietà impressionante sia in termini di stile di combattimento sia di valore storico. La Attitude Era Edition che abbiamo provato arricchisce ulteriormente l’offerta con versioni storiche come The Rock ’99, Kane ’98 e Chyna ’97, oltre all’arena Raw is War ’98, un’aggiunta che non è solo nostalgica ma contribuisce a ricreare fedelmente l’atmosfera di uno dei periodi più iconici della federazione. Sul piano delle stipulazioni, le quattro nuove tipologie di match – I Quit, Inferno, Three Stages of Hell e Dumpster – ampliano concretamente la varietà e l’approccio strategico agli incontri. L’Inferno Match introduce una pressione costante con il ring circondato dalle fiamme, costringendo a ripensare spazi e tempistiche, mentre il Three Stages of Hell richiede adattabilità su più condizioni consecutive, mettendo alla prova resistenza e gestione delle risorse. Gli ambienti risultano più interattivi e gli oggetti offensivi – come tavoli sovrapponibili e puntine da disegno – rendono gli spot più spettacolari e meno prevedibili, grazie anche a un motore fisico che restituisce una sensazione di peso e impatto più credibile. La revisione del sistema di Reversal e Stamina incide in maniera significativa sul ritmo dei match: l’introduzione dello stato “Winded” obbliga a gestire con attenzione la resistenza, limitando le sequenze infinite di contrattacchi e rendendo ogni incontro più ragionato e meno meccanico.

I match intergender, ora disponibili in tutte le modalità principali, ampliano ulteriormente le possibilità creative e competitive, offrendo maggiore libertà sia offline sia online. Le modalità gestionali e creative compiono a loro volta un passo avanti. Universe introduce finalmente il Draft WWE, permettendo di riorganizzare i roster tra gli show e controllare con maggiore precisione faide e storyline, aumentando la libertà narrativa. MyGM espande la componente strategica con incontri fino a 8 uomini e match intergender, moltiplicando le combinazioni disponibili. La Creation Suite raddoppia gli slot “Crea una Superstar” e amplia la capacità di immagini nella Community Creations, integrando strumenti di body morphing più avanzati e capelli bicolore, confermandosi come uno dei sistemi di personalizzazione più completi nel panorama sportivo. Sul fronte online, WWE 2K26 rafforza ulteriormente la propria infrastruttura su PS5. The Island (L’Isola) torna come hub centrale multiplayer, ora rinnovato con una nuova storyline basata su una lotta di potere tra tre fazioni dopo il declino di Roman Reigns e arricchito dalla nuova area “Scrapyard Brawl”, che amplia le attività disponibili. Le Community Creations supportano il cross-platform, consentendo di condividere e scaricare Superstar, arene e contenuti personalizzati con giocatori Xbox e PC, estendendo enormemente l’ecosistema creativo. I match online supportano fino a 8 giocatori (con abbonamento PlayStation Plus), offrendo scontri spettacolari e caotici, mentre MyFACTION continua a evolversi come modalità basata sulla costruzione del team, introducendo la variante “Quick Swap”, più frenetica e focalizzata su cambi rapidi tra membri della fazione. Le patch post-lancio, come la 1.03, si concentrano sul miglioramento della stabilità dei match online, dimostrando un’attenzione costante al supporto e alla solidità dell’esperienza multiplayer.

Aspetto Tecnico PS5

Su PS5, WWE 2K26 Attitude Era Edition compie un ulteriore passo avanti sul piano tecnico, proponendo un impianto visivo e prestazionale all’altezza delle ambizioni del progetto. Il titolo punta a una risoluzione 4K nativa con un frame rate stabile a 60 FPS, un traguardo fondamentale per un gioco di wrestling dove fluidità e reattività incidono direttamente sulla leggibilità dell’azione e sulla precisione dei comandi. Anche nelle situazioni più caotiche – come match multi-uomo con alta densità di pubblico e numerosi oggetti a schermo – la stabilità rimane solida, contribuendo a mantenere costante il ritmo degli incontri. WWE 2K26 è inoltre etichettato come “PS5 Pro Enhanced”, segno di un’ottimizzazione dedicata che punta a migliorare ulteriormente la qualità dell’immagine sulle versioni hardware più avanzate. Tra i benefici potenziali rientrano un ray tracing più evoluto e una resa più nitida grazie al PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), elementi che si traducono in un colpo d’occhio più pulito, illuminazione più realistica e dettagli più incisivi nelle arene e nei modelli delle Superstar. Sul fronte puramente estetico, si notano miglioramenti evidenti nei modelli dei lottatori: capelli e tessuti appaiono più naturali nei movimenti, le superfici riflettono meglio le luci del ring e la resa dei materiali contribuisce a dare maggiore credibilità all’insieme.

L’illuminazione dinamica valorizza sia le arene moderne sia quelle storiche incluse nell’Attitude Era Edition, mentre le animazioni risultano più fluide e raccordate, riducendo la sensazione di rigidità che in passato aveva talvolta caratterizzato la serie. Anche il motore fisico beneficia di un’evoluzione tangibile. Le interazioni tra Superstar, oggetti e ring risultano più coerenti e credibili, con una gestione del peso basata sulla fisica che incide concretamente sull’andamento degli spot più spettacolari: tavoli sovrapponibili, impatti su puntine da disegno e utilizzo di oggetti restituiscono una sensazione di maggiore solidità e imprevedibilità. La revisione del sistema di Reversal e Stamina introduce inoltre uno stato “Winded” (senza fiato), che obbliga a gestire con attenzione la resistenza, limitando le sequenze eccessivamente lunghe di contrattacchi e rendendo i match più strategici e meno meccanici. Infine, l’integrazione con il DualSense di PS5 arricchisce l’esperienza sul piano sensoriale: il feedback aptico differenzia vibrazioni e intensità in base ai colpi, alle cadute e agli impatti con oggetti, mentre i grilletti adattivi simulano la tensione nelle sottomissioni o durante la presa di determinati elementi scenici. Sono dettagli che non rivoluzionano l’esperienza, ma contribuiscono a rafforzare l’immersione, rendendo ogni incontro più coinvolgente anche dal punto di vista tattile.

Conclusioni

WWE 2K26 è un capitolo estremamente completo, che punta su quantità e profondità senza trascurare miglioramenti strutturali. La Attitude Era Edition arricchisce ulteriormente l’esperienza con contenuti esclusivi e bonus dedicati ai fan di lungo corso, ma anche nella sua struttura base il gioco offre una quantità impressionante di modalità, opzioni e possibilità creative. Non si tratta di una rivoluzione totale, ma di un’evoluzione concreta e coerente, che consolida la solidità del franchise e ne amplia l’orizzonte. Per i fan della WWE e per chi cerca un titolo sportivo-spettacolare ricco di contenuti, è uno dei capitoli più completi degli ultimi anni.

Voto finale: 9 / 10

Pro

Roster enorme con oltre 400 Superstar

Nuovi match ben integrati e spettacolari

Gameplay più strategico grazie alla revisione di stamina e reversal

Creation Suite tra le più profonde della serie

Ottima resa tecnica su PS5

Contro