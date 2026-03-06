Tutte le edizioni di WWE 2K26 disponibili

Lo Show non si ferma mai in WWE 2K26 King of Kings Edition, Attitude Era Edition e Monday Night War Edition, ora disponibili in tutto il mondo.

L’evoluzione del franchise include miglioramenti e novità in ogni modalità di gioco, quattro nuovi tipi di match, il roster più grande di sempre, ambienti interattivi, trame aggiornate, funzioni di personalizzazione ampliate e molto altro ancora.

Leggi anche: WWE 2K24: edizioni Deluxe e 40 Anni di WrestleMania disponibili

2K ha oggi annunciato che le edizioni King of Kings Edition, Attitude Era Edition e Monday Night War Edition di WWE 2K26, ultimo capitolo della serie videoludica di punta dedicata alla WWE sviluppato da Visual Concepts, sono ora disponibili per PlayStation5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam. La Standard Edition, con protagonista di copertina l’attuale WWE World Heavyweight Champion, CM Punk, sarà disponibile da venerdì 13 marzo 2026.

“Il nostro team è riuscito a superare ancora una volta sé stesso, con aggiunte e miglioramenti in ogni singola modalità di gioco di WWE 2K26”, ha dichiarato Greg Thomas, Presidente di Visual Concepts. “Siamo sicuri che i giocatori apprezzeranno l’evoluzione del franchise e non vediamo l’ora di vedere la loro creatività prendere forma mentre si immedesimano nel gioco.”

WWE 2K26 include numerosi aggiornamenti e miglioramenti alle funzionalità già presenti, fra cui:

2K Showcase: Punked – Il percorso personale di CM Punk: CM Punk ripercorre eventi di epoche diverse per rivivere momenti incredibili della sua carriera. I giocatori vestiranno i panni di una delle Superstar più influenti e sovversive della storia della WWE in un percorso molto personale, narrato da "The Best in the World" in persona, che mescola tappe autentiche della sua carriera con rivisitazioni alternative della sua storia e match immaginari che propongono scenari diversi rispondendo alla domanda “E se…?”. Per chi vuole passare alle ricompense, lo Showcase Gauntlet mette subito alla prova i giocatori affrontando tutti gli avversari dello Showcase, uno dopo l’altro!

Il mio GM – più Show e più Superstar per ogni Match : nuovi match intergender, incontri a 5, 6 e 8 partecipanti e supporto a più tipologie di match. Un maggior numero di show per stagione introducono nuove sfide gestionali nella modalità di simulazione strategica.

: nuovi match intergender, incontri a 5, 6 e 8 partecipanti e supporto a più tipologie di match. Un maggior numero di show per stagione introducono nuove sfide gestionali nella modalità di simulazione strategica. La mia ASCESA – nuovo tema e maggiore rigiocabilità : I giocatori scelgono una storyline della Divisione Maschile o Femminile per vestire i panni di “The Archetype”, una Superstar che ritorna in WWE dopo un’assenza di due anni. Quello che dovrebbe essere un trionfale ritorno si trasforma rapidamente in una disfatta, quando i giocatori subiscono una sconfitta schiacciante per mano di uno dei campioni di Paul Heyman, Bron Breakker e Jordynne Grace. La mia ASCESA sfida i giocatori a prendere decisioni importanti e a scegliere che tipo di Superstar vogliono diventare: se lottare per tornare in cima alla classifica con onore o voltare le spalle all’Universo WWE, abbracciando l’inganno per riconquistare la gloria. I giocatori possono continuare a giocare anche dopo il completamento delle storie principali, con contenuti sbloccabili e obiettivi aggiuntivi per aumentare la rigiocabilità.

: I giocatori scelgono una storyline della Divisione Maschile o Femminile per vestire i panni di “The Archetype”, una Superstar che ritorna in WWE dopo un’assenza di due anni. Quello che dovrebbe essere un trionfale ritorno si trasforma rapidamente in una disfatta, quando i giocatori subiscono una sconfitta schiacciante per mano di uno dei campioni di Paul Heyman, Bron Breakker e Jordynne Grace. La mia ASCESA sfida i giocatori a prendere decisioni importanti e a scegliere che tipo di Superstar vogliono diventare: se lottare per tornare in cima alla classifica con onore o voltare le spalle all’Universo WWE, abbracciando l’inganno per riconquistare la gloria. I giocatori possono continuare a giocare anche dopo il completamento delle storie principali, con contenuti sbloccabili e obiettivi aggiuntivi per aumentare la rigiocabilità. Universe – È arrivato il Draft: nella popolare modalità sandbox di WWE 2K, dove i giocatori gestiscono rivalità, storyline e risultati dei match, diverse nuove aggiunte aumentano la personalizzazione e il controllo nella costruzione del proprio Universo WWE. Dopo anni di richieste da parte della community, debutta il Draft WWE, che permette ai giocatori di scambiare Superstar tra i diversi roster per un’intera settimana. I giocatori possono creare, modificare o rimuovere draft dal loro Universo, mescolando le carte e mantenendo l’azione fresca ed entusiasmante. Altre novità includono il nuovo Universe Creation Wizard, l’opzione Guarda Show, miglioramenti ai Money in the Bank cash-in, e nuovi tipi di Promo.

nella popolare modalità sandbox di WWE 2K, dove i giocatori gestiscono rivalità, storyline e risultati dei match, diverse nuove aggiunte aumentano la personalizzazione e il controllo nella costruzione del proprio Universo WWE. Dopo anni di richieste da parte della community, debutta il Draft WWE, che permette ai giocatori di scambiare Superstar tra i diversi roster per un’intera settimana. I giocatori possono creare, modificare o rimuovere draft dal loro Universo, mescolando le carte e mantenendo l’azione fresca ed entusiasmante. Altre novità includono il nuovo Universe Creation Wizard, l’opzione Guarda Show, miglioramenti ai Money in the Bank cash-in, e nuovi tipi di Promo. The Island – nuova storia e nuovo ambiente, disponibile su tutte le piattaforme: il mondo a tema WWE di 2K è ora più grande e social che mai, disponibile per la prima volta anche su PC.

Nella nuova storyline di The Island, Roman Reigns non è più al vertice. Tre Ordini, ciascuno con una propria identità e metodologia, sono ora in lotta per il controllo: l’Ordine della Tradizione, guidato da Cody Rhodes, l'Ordine delle Ombre, guidato da Rhea Ripley e l’Ordine dell’Anarchia, guidato da CM Punk. I giocatori dovranno scegliere a quale Ordine unirsi, una decisione che influenzerà il loro punto di vista durante lo svolgimento della storia. Il nuovo ambiente Rissa Discarica, nuove Torri, nuovi negozi e equipaggiamenti brandizzati, un Creatore per La mia SUPERSTAR ampliato con importazione della foto del volto, oltre a missioni migliorate complete di doppiaggio delle Superstar, cutscene e schermate di dialogo, contribuiscono a rendere l’esperienza ancora più immersiva.

La mia FAZIONE – la Chimica è fondamentale : la modalità carte da combattimento collezionabili torna con nuove formazioni intergender e match Scambio rapido. I giocatori possono collezionare carte con nuovi design e potenziare le proprie prestazioni grazie alla nuova Faction Chemistry e al supporto delle irruzioni sul ring a sorpresa. Nuovi pacchetti di carte a tema continueranno a essere distribuiti regolarmente nel corso dell’anno, con aggiornamenti stagionali dei contenuti.

: la modalità carte da combattimento collezionabili torna con nuove formazioni intergender e match Scambio rapido. I giocatori possono collezionare carte con nuovi design e potenziare le proprie prestazioni grazie alla nuova Faction Chemistry e al supporto delle irruzioni sul ring a sorpresa. Nuovi pacchetti di carte a tema continueranno a essere distribuiti regolarmente nel corso dell’anno, con aggiornamenti stagionali dei contenuti. Ringside Pass – Il DLC si rinnova con più contenuti post-lancio che mai, oltre al debutto nella serie di Lucha Libre AAA Worldwide: Il nuovissimo Ringside Pass offre ai giocatori ulteriori incentivi permettendo di guadagnare XP in tutte le modalità di gioco, escluse le lobby online. Saranno disponibili 120 ricompense totali distribuite su 40 livelli gratuiti e 40 livelli premium. I giocatori che raggiungeranno il livello 40 del Ringside Pass Premium Season potranno sbloccare Superstar, oggetti cosmetici e di personalizzazione, VC, contenuti per La mia FAZIONE e The Island, e molto altro. Il Ringside Pass Premium sostituisce il precedente modello di DLC, premiando i giocatori con personaggi giocabili completamente nuovi, non presenti nel roster base del gioco, tra cui Superstar attuali, Legends, Personas e anche alcuni nomi inaspettati. Sono previste sei stagioni del Ringside Pass nel corso dell’anno. La Stagione 1 sarà disponibile al lancio e avrà come tema Lucha Libre AAA Worldwide, includendo nella fascia premium nuove Superstar giocabili come El Hijo del Vikingo, Mr. Iguana, Psycho Clown e Lady Flammer. Nel percorso gratuito, invece, saranno disponibili Superstar e Legends sbloccabili precedentemente incluse nel WWE 2K Supercharger. Le future stagioni del Ringside Pass Premium introdurranno inoltre Superstar come Brie Bella, Royce Keys, Matt Cardona, Bam Bam Bigelow, Demolition, Kelly Kelly, Torrie Wilson, Lady Shani, Pagano e altri ancora.

Nuove funzionalità basate sul movimento per Nintendo Switch 2

WWE 2K26 su Nintendo Switch 2 offrirà diverse funzionalità aggiuntive rese possibili dall’hardware della console, tra cui il supporto al touchscreen e al mouse, GameShare e GameChat, gioco con un singolo Joy-Con e la possibilità di utilizzare i controlli del mouse nel Menù Creazioni per la pittura del volto e del corpo. La versione Nintendo Switch 2 del gioco supporterà inoltre il Caricamento delle Immagini e le Creazioni Community multipiattaforma.

Edizioni WWE 2K26

WWE 2K26 sarà disponibile in quattro edizioni: Standard Edition, King of Kings Edition, Attitude Era Edition e Monday Night War Edition

Standard Edition:

o Bonus preordine: I giocatori che preordineranno la Standard Edition di WWE 2K26 riceveranno il Joe Hendry Pack, un pacchetto bonus che include la Superstar giocabile Joe Hendry, l’oggetto cosmetico maglia di Joe Hendry, la carta EVO La mia FAZIONE di Joe Hendry e l’Emote Spin Island di Joe Hendry. Chi preordinerà qualsiasi edizione di WWE 2K26 per PS5, Xbox Series X|S o PC riceverà inoltre il gioco base WWE 2K25 in versione digitale.

King of Kings Edition : La King of Kings Edition include la Standard Edition, il Pacchetto Joe Hendry , il Pass Bordo Ring Premium Stagione 1 e 32.500 VC, oltre al Pacchetto King of Kings , che comprende le Superstar giocabili Triple H ’98 e Stephanie McMahon ’00, e l’Emote “Triple H Signature Taunt” per The Island. La King of Kings Edition sarà disponibile a partire dal 6 marzo 2026, sette giorni prima della Standard Edition .

: La King of Kings Edition include la Standard Edition, il , il Pass Bordo Ring Premium Stagione 1 e 32.500 VC, oltre al , che comprende le Superstar giocabili Triple H ’98 e Stephanie McMahon ’00, e l’Emote “Triple H Signature Taunt” per The Island. La sarà disponibile a partire dal 6 marzo 2026, sette giorni prima della . Attitude Era Edition : Oltre a tutti i contenuti inclusi nella King of Kings Edition , la Attitude Era Edition include l’accesso al Pass Bordo Ring Premium, Stagioni 1-4, oltre al Pacchetto Attitude Era Edition , che comprende le Superstar giocabili The Rock ’99, Kane ’98 e Chyna ’97, le carte EVO La mia FAZIONE “Rattlesnake” di “Stone Cold” Steve Austin e “People’s Champ” di The Rock, l’arena Raw is War ’98, e le emote per The Island “Thumb Across the Neck” di Undertaker e “DX Crotch Chop” di Shawn Michaels. È incluso anche il Superstar Mega Boost, che concede 200 punti attributo La mia SUPERSTAR per La mia ASCESA, e più di 100.000 VC. La Attitude Era Edition sarà disponibile a partire dal 6 marzo 2026, sette giorni prima della Standard Edition

: Oltre a tutti i contenuti inclusi nella , la include l’accesso al Pass Bordo Ring Premium, Stagioni 1-4, oltre al , che comprende le Superstar giocabili The Rock ’99, Kane ’98 e Chyna ’97, le carte EVO La mia FAZIONE “Rattlesnake” di “Stone Cold” Steve Austin e “People’s Champ” di The Rock, l’arena Raw is War ’98, e le emote per The Island “Thumb Across the Neck” di Undertaker e “DX Crotch Chop” di Shawn Michaels. È incluso anche il Superstar Mega Boost, che concede 200 punti attributo La mia SUPERSTAR per La mia ASCESA, e più di 100.000 VC. La sarà disponibile a partire dal 6 marzo 2026, sette giorni prima della Monday Night War Edition: Oltre a tutti i contenuti inclusi nella Attitude Era Edition, la Monday Night War Edition include l’accesso al Pass Bordo Ring Premium, Stagioni 1-6, oltre al Pacchetto Monday Night War Edition, che comprende le Superstar giocabili Shawn Michaels DX, Macho Man Randy Savage ’98 e Rowdy Roddy Piper ’98, l’arena WCW Thunder ’98 e l’Emote “Bang!” di Diamond Dallas Page per The Island. La Monday Night War Edition dà inoltre diritto al WrestleMania 42 Pack, che include l’arena WrestleMania 42 e tre carte Superstar Persona di WrestleMania 42, da sbloccare automaticamente dopo il lancio. La Monday Night War Edition sarà disponibile a partire dal 6 marzo 2026, sette giorni prima della Standard Edition.

Per ulteriori informazioni su WWE 2K26, visita il sito ufficiale del gioco.