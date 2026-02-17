WWE 2K26: Novità Universe con Bayley

La creatività dei giocatori è protagonista mentre i dettagli di WWE 2K26 Universe e Creazioni Community vengono rivelati nel Ringside Report narrato da Bayley

Leggi anche: WWE 2K26 gameplay

Gli aggiornamenti includono il Draft WWE, Universe Wizard, il doppio degli slot Creazione Superstar e Immagini, la modifica della corporatura e molto altro

Il nuovo video e`online su YouTube:

https://youtu.be/t6uXhd0u_Nc

Oggi, 2K ha svelato i dettagli di diversi aggiornamenti in arrivo per la modalità Universe e Creazioni Community per offrire ai giocatori più libertà creativa che mai nel nuovissimo WWE® 2K26 Ringside Report, narrato dalla quattro volte Women’s World Champion, Bayley.

In Universe, la popolare modalità sandbox di WWE 2K, in cui i giocatori controllano rivalità, storyline ed esiti dei match, diverse novità ampliano ulteriormente la personalizzazione e il controllo mentre costruiscono il proprio WWE Universe. Dopo anni di richieste da parte della community, il WWE Draft fa il suo debutto, permettendo ai giocatori di scambiare le Superstar tra i roster dei diversi show nel corso di un’intera settimana. I giocatori possono inoltre creare, modificare o rimuovere i draft dal proprio Universe, rimescolando le carte e mantenendo l’azione sempre fresca ed entusiasmante.

Il nuovo Universe Wizard consente ai giocatori di scegliere quali show settimanali e PLE saranno presenti, assegnare le Superstar a ciascun show, così come i relativi campioni, e decidere da quale mese inizierà il calendario.

Tra le altre novità troviamo la nuova modalità Watch Show, miglioramenti agli incassi del Money in the Bank e ulteriori tipologie di Promo. Ogni show può supportare fino a 8 titoli tra divisione maschile e femminile, inclusi i titoli di coppia e i campionati con supporto intergender, oltre a due valigette Money In The Bank.

Diversi miglioramenti alle Promo di Universe aumentano la varietà e il realismo dell’esperienza. Con le Self-Promo, le Superstar possono ora fare annunci che influenzano il loro futuro immediato, come diventare eroe o villain, cambiare divisione, imporsi sfide personali e persino lasciare uno show. Con la Promo Call-Out / Interrupt, le opzioni sono state ampliate per consentire agli sfidanti di scegliere la tipologia di match o di lanciare una sfida per un titolo, mentre i campioni hanno la possibilità di selezionare uno show per i match titolati. Inoltre, le Open Challenge sono state estese per includere le difese del titolo.

Una nuova tipologia di Promo, l’Intervista Post-Match, permette al vincitore di un incontro di annunciare un cambio di divisione, parlare di un match per il primo sfidante (#1 contender) o lanciare una sfida per il titolo. Il perdente può interrompere l’intervista del vincitore e scegliere se stringergli la mano, scatenare una rissa o affrontarlo con uno sguardo di sfida.

In Creazioni Community, diverse novità faranno sicuramente felici i giocatori. Il numero di slot Creazione Superstar è stato raddoppiato a 200, mentre gli slot Create-An-Image sono stati portati a 2.000. È ora disponibile il body morphing, che consente di combinare e modificare diverse parti del corpo per ottenere aspetti insoliti e divertenti, mentre la nuova fusione di colori per capelli a due tonalità offre un ulteriore spazio alla creatività dei giocatori.

Per i giocatori su Nintendo Switch 2, i controlli mouse dei Joy-Con 2 possono essere utilizzati per aggiungere e personalizzare il body paint, ed è disponibile anche la funzione Image Uploader.

Create-An-Arena ora supporta le barricate LED, mentre le opzioni di personalizzazione per i bordo ring e i tavoli di commento sono state ampliate.

Infine, è stata aggiunta una funzione timeline avanzata per tutte le animazioni di ingresso, incluse quelle da campione, doppio campione, MITB e predefinite.

Sono ora disponibili per il preordine quattro edizioni di WWE 2K26. Le edizioni King of Kings, Attitude Era e Monday Night War sono previste in uscita mondiale venerdì 6 marzo 2026, sette giorni prima della Standard Edition, che sarà disponibile venerdì 13 marzo 2026.