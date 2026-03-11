Assegno unico marzo 2026, quando arriva il pagamento e come cambiano gli importi

L’Assegno unico torna in pagamento a marzo 2026 perché l’INPS prosegue l’erogazione mensile alle famiglie con figli a carico. Il versamento è atteso tra il 19 e il 20 marzo, mentre da quest’anno cambiano anche importi e soglie legate all’Isee.

Il pagamento dell’Assegno unico e universale per i figli a carico è previsto a metà marzo. L’INPS ha indicato come giorni di accredito giovedì 19 e venerdì 20 marzo 2026 per le famiglie che già ricevono la prestazione e hanno una domanda attiva.

La misura continua a essere versata automaticamente a chi ha già ottenuto l’accoglimento della richiesta negli anni passati. In questi casi non è necessario presentare una nuova domanda: il pagamento prosegue in modo regolare se la pratica risulta ancora valida negli archivi dell’istituto.

Con l’inizio del 2026 entra però in gioco il rinnovo dell’Isee, documento utilizzato per stabilire la fascia economica della famiglia e quindi l’importo dell’assegno. Senza un indicatore aggiornato l’INPS eroga soltanto la cifra minima prevista.

Importi e soglie sono stati adeguati per il 2026 con un aumento dell’1,4%, in linea con l’inflazione rilevata dall’Istat. Chi aggiorna l’Isee entro il 30 giugno 2026 può comunque ottenere il ricalcolo dell’assegno e ricevere le eventuali somme arretrate maturate nei mesi precedenti.

Per presentare la dichiarazione necessaria al calcolo dell’indicatore bisogna compilare la Dsu, la Dichiarazione sostitutiva unica. L’INPS ha già reso disponibili i nuovi modelli e ha aggiornato automaticamente le attestazioni relative alle Dsu inviate dal 1° gennaio 2026, integrandole con i dati utili per le prestazioni familiari e per quelle legate all’inclusione sociale.