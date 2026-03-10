Matrimonio tra i sindaci Alessandro Basso e Loris Bazzo il 27 giugno a Pordenone

Alessandro Basso sposerà Loris Bazzo il 27 giugno a Pordenone dopo cinque anni di relazione. Il primo cittadino di Pordenone e il sindaco di Carlino diventeranno la prima coppia di sindaci uomini in Italia a unirsi civilmente.

Il 27 giugno a Pordenone si terrà un matrimonio destinato a fare notizia. Alessandro Basso, sindaco della città e membro di Fratelli d’Italia, unirà civilmente la propria vita a quella di Loris Bazzo, primo cittadino leghista di Carlino, in provincia di Udine.

La coppia sta insieme da circa cinque anni. Basso, nato nel 1978, ha alle spalle un precedente matrimonio e ha due figli. Bazzo, di due anni più grande, è stato anche consigliere regionale prima di diventare sindaco del piccolo comune friulano.

La cerimonia si svolgerà nel Chiostro di San Francesco, antico complesso nel centro storico della città. A celebrare l’unione sarà Alvaro Cardin, 89 anni, il più anziano tra gli ex sindaci di Pordenone.

Secondo quanto raccontato dallo stesso Basso, si tratta del primo matrimonio tra due sindaci uomini in Italia. Il primo cittadino ha commentato che un evento simile, soprattutto tra esponenti del centrodestra, fino a qualche anno fa sarebbe stato difficile da immaginare.