Il Matrimonio di Alessandro Baricco e Gloria Campaner tra note e leggerezza

Alessandro Baricco, l'affermato scrittore e fondatore della Scuola Holden, ha celebrato il suo matrimonio con la talentuosa pianista Gloria Campaner lo scorso sabato. L'evento, tenutosi in modo intimo a Moncalieri nel Torinese, è stato un incanto di eleganza e gioia con una cerimonia al Comune seguita da festeggiamenti tra parenti e amici stretti.

Gloria, vestita di bianco con un tocco di modernità grazie a pantaloni eleganti e sneakers, ha condiviso il suo giorno speciale con Alessandro, che ha indossato un cappotto grigio Armani e un cappello nero a tesa larga. La cerimonia è stata arricchita da musica e bolle di sapone, simbolo di leggerezza e gioia condivisa.

Dopo quattro anni d'amore, Baricco e Campaner hanno dichiarato il loro impegno reciproco in un'intervista a Vanity Fair, sottolineando che il matrimonio è stato un atto di libertà e un regalo dopo un anno di sfide per la salute di Alessandro. Il noto scrittore ha affrontato una lunga battaglia contro la leucemia, una lotta condivisa con la compagna che ha annullato la sua attività concertistica per dedicarsi a lui.

La coppia ha vissuto insieme momenti difficili, ma il loro ottimismo e amore hanno trionfato. Dopo un trapianto di midollo donato dalla sorella di Baricco, il fondatore di Casa Oz, la coppia ha deciso di sigillare il loro amore con il matrimonio.

Gloria Campaner, pianista di fama internazionale, e Alessandro Baricco si sono conosciuti al Festival della Bellezza di Verona. La loro relazione è nata da un corteggiamento romantico, espresso in lettere, che ha portato la pianista a trasferirsi da Venezia a Torino per amore. La loro connessione ha superato i confini personali diventando anche una collaborazione professionale, come dimostra il progetto torinese "I migliori anni della nostra vita".

Dopo la rinascita post-operatoria, la coppia ha deciso di trasferirsi da Torino a Roma. Il nuovo romanzo di Baricco, intitolato "Abel", è una dedica spirituale a Gloria. La loro storia d'amore, un'armonia tra note musicali e parole scritte, continua a evolversi in una nuova fase della loro vita a Roma.

