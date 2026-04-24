Diletta Leotta e Loris Karius non trovano accordo sul nome del secondo figlio in arrivo tra maggio e giugno

Diletta Leotta aspetta il secondo figlio con Loris Karius e racconta il motivo del disaccordo sul nome. La nascita è prevista tra fine maggio e inizio giugno, ma la coppia non ha ancora trovato un accordo.

Diletta Leotta è in attesa del secondo figlio insieme al marito Loris Karius e la nascita è prevista tra la fine di maggio e le prime settimane di giugno. Dopo Aria Rose, venuta alla luce il 16 agosto 2023, la coppia si prepara ad accogliere un maschietto, ma resta aperta una questione tutt’altro che secondaria: la scelta del nome.

La conduttrice ha raccontato che tra lei e il portiere tedesco è ancora in corso un confronto serrato. Ognuno resta fermo sulle proprie preferenze e al momento non c’è un’intesa. Leotta ha spiegato di orientarsi verso un nome più tradizionale, lasciando intendere che una soluzione condivisa potrebbe arrivare solo all’ultimo momento.

Per la presentatrice, 34 anni, si avvicina un periodo particolarmente intenso. Oltre alla gestione della gravidanza e del nuovo arrivo, sarà impegnata anche con i Mondiali di calcio in programma dall’11 giugno al 19 luglio 2026, appuntamento che richiederà presenza e organizzazione.

Nel quotidiano pesa anche la distanza da Loris Karius, attualmente in Germania con lo Schalke 04. Nonostante gli impegni, il calciatore resta coinvolto nella vita familiare. Accanto a Leotta ci sono la madre e un gruppo di amiche che la supportano durante questo periodo.

In casa, l’attenzione è già concentrata sui figli. Aria Rose ha un legame molto forte con il padre e l’arrivo del primo maschio in famiglia promette di attirare ulteriori attenzioni. Karius vive questa seconda esperienza con maggiore tranquillità rispetto alla prima, consapevole delle responsabilità e dei cambiamenti che comporta diventare genitore.