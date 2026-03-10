Apex Legends incontra Gundam con un evento speciale pieno di novità
L’evento Apex Legends x Gundam è disponibile da oggi e porta nel battle royale di Respawn un crossover con la celebre saga dei Mobile Suit. La collaborazione introduce armi, abilità e ambientazioni ispirate alla serie giapponese.
L’universo di Apex Legends accoglie una nuova collaborazione dedicata a Gundam. L’evento è disponibile su tutte le piattaforme e trasforma temporaneamente il gioco con contenuti che richiamano direttamente la storica serie di robot giapponesi, tra nuove armi, oggetti estetici e modifiche alle mappe.
Tra le novità c’è una modalità speciale che permette ai giocatori di sfruttare equipaggiamenti ispirati ai Mobile Suit. Dalle capsule assistenza è possibile ottenere il fucile distruttore, un’arma capace di individuare i nemici attraverso le pareti e colpire con raggi laser che attraversano le coperture prima di esplodere all’impatto.
Durante le partite si possono inoltre utilizzare droni bit come scudi temporanei per assorbire i danni. Attivando il Comando drone, i dispositivi possono pattugliare l’area, individuare avversari nascosti e attaccare chi entra nel raggio d’azione.
L’evento modifica anche l’ambientazione della mappa Luna distrutta. Il territorio diventa un vero scenario di battaglia Gundam, con Mobile Suit distrutti sparsi sul terreno, statue scalabili di Wing Gundam e navi impegnate in combattimenti nei cieli sopra la zona di gioco.
Il gameplay viene ampliato con quattro nuove abilità chiamate Jolly: Sferzata di Epyon, Salvo Heavyarms, Sacrificio Zero e Rinascita Zero. Queste introducono tecniche offensive e difensive ispirate alle capacità dei robot della saga e offrono nuove opzioni tattiche durante gli scontri.
Non mancano i contenuti estetici dedicati ai fan. L’evento include skin a tema Gundam, oggetti cosmetici leggendari e diverse ricompense ottenibili accumulando medaglie durante le partite. I premi possono essere riscattati nel negozio interno dell’evento.
La collaborazione prevede anche il lancio di tre kit Gunpla di Apex Legends in edizione limitata. I modelli saranno disponibili per il preordine online a partire dal 18 marzo.