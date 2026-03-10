Apex Legends incontra Gundam con un evento speciale pieno di novità

L’evento Apex Legends x Gundam è disponibile da oggi e porta nel battle royale di Respawn un crossover con la celebre saga dei Mobile Suit. La collaborazione introduce armi, abilità e ambientazioni ispirate alla serie giapponese.

