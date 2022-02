Festeggia i 3 anni di Apex Legends con l'Evento Collezione Anniversario

Con Apex Legends: Ribellione uscito questa settimana, la celebrazione continua con l'Evento Collezione Terzo Anniversario. A partire dal 15 febbraio e fino al 1 marzo, l'evento includerà nuove Skin Squadra, un tabellone ricompense creato dalla community, il debutto delle Skin Prestigio e altro ancora.

Una descrizione dettagliata di tutti i contenuti in arrivo può essere trovata qui sotto:

Tabellone ricompense - Il tracker dei premi dell'anniversario di quest'anno è fatto dalla community! Il tracker è composto da 12 cosmetici creati dalla community e altro, per un totale di 24 skin limitate all'evento che i giocatori possono guadagnare durante l'evento.

Nuova skin Bloodhound Prestigio - Le skin Prestigio sono un nuovo livello di rarità delle skin leggendarie cosmetiche che hanno 3 livelli (3 versioni totali della skin Prestigio). Dopo aver sbloccato il livello 1, i giocatori saranno in grado di completare le sfide per sbloccare i livelli 2 e 3 senza costi aggiuntivi. I giocatori avranno una quantità illimitata di tempo per completare queste sfide una volta disponibili.

Set Squadra Leggendaria - I giocatori avranno l'opportunità di acquistare skin a tema della Squadra Leggendaria, basate su alcuni dei preferiti dei fan del passato, tra cui l'ispirazione a "Hypebeast" di Crypto, "Blackheart" di Caustic, skin e altro.

Store dell’Evento- Dai un'occhiata allo Store dell’Evento per scoprire le varie offerte speciali che saranno disponibili per tutta la durata dell’Evento Collezione.

Per maggiori dettagli sull'Evento Collezione Terzo Anniversario di Apex Legends, controlla il post del blog di oggi qui: https://www.ea.com/games/apex- legends/news/anniversary- collection-event

