Joshua Jackson ricorda James Van Der Beek dopo la morte per tumore al colon

Joshua Jackson ricorda l’amico James Van Der Beek morto a 48 anni per un tumore al colon. L’attore di Dawson’s Creek ha parlato pubblicamente della perdita dopo settimane di silenzio, pensando soprattutto alla moglie e ai sei figli rimasti senza padre.

Joshua Jackson ha rotto il silenzio sulla scomparsa di James Van Der Beek, morto a 48 anni dopo aver combattuto contro un tumore al colon. L’attore, intervistato nel programma televisivo Today, ha raccontato quanto la notizia lo abbia colpito, soprattutto ora che anche lui è padre. Van Der Beek lascia la moglie e sei figli.

I due si erano conosciuti alla fine degli anni Novanta sul set di Dawson’s Creek, serie che li ha resi celebri in tutto il mondo. Nella fiction interpretavano Dawson Leery e Pacey Witter, amici inseparabili ma spesso rivali, soprattutto quando entrambi si innamoravano della stessa ragazza. Quel rapporto complicato sullo schermo non ha mai cancellato il legame nato durante le riprese.

Jackson ha spiegato di aver pensato molto all’amico nelle ultime settimane. «Per me, oggi che sono padre, la dimensione di questa perdita pesa in modo diverso», ha raccontato. L’attore è padre di una bambina di cinque anni, Juno, nata dal matrimonio con Jodie Turner-Smith. Secondo lui, ciò che conta davvero nella vita di Van Der Beek non è stata la carriera, ma la famiglia che ha costruito.

Nel ricordarlo, Jackson lo ha descritto come «un uomo buono», capace di affrontare anche le prove più dure con fede e dignità. «Era un marito straordinario e un padre presente, curioso e affettuoso», ha detto. Per questo, ha aggiunto, la perdita pesa soprattutto per i suoi cari, colpiti da una tragedia che lascia un vuoto enorme.

Durante l’intervista l’attore ha parlato anche di prevenzione. Jackson collabora con AstraZeneca in una campagna che invita a effettuare controlli regolari contro il cancro. Ha ricordato che molte persone della sua età non si sottopongono agli screening e ha lanciato un appello a non rimandare le visite mediche, anche quando l’argomento mette a disagio.