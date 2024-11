James Van Der Beek rivela diagnosi di cancro al colon-retto e partecipa a progetto TV per sensibilizzare

James Van Der Beek, noto per il ruolo di Dawson Leery nella serie televisiva "Dawson's Creek", ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di cancro al colon-retto. L'attore 47enne ha condiviso la notizia in un'intervista esclusiva con "People", esprimendo ottimismo riguardo al suo stato di salute: "C'è motivo per essere ottimisti, mi sento bene" .

Nonostante la diagnosi, Van Der Beek ha continuato la sua carriera artistica. Recentemente è apparso in un episodio della serie "Walker" e sarà protagonista nel film originale di Tubi "Sidelined: The QB and Me", la cui uscita è prevista per il 29 novembre . Inoltre, parteciperà allo speciale televisivo "The Real Full Monty", in onda il 9 dicembre, dove insieme ad altre celebrità sensibilizzerà il pubblico sull'importanza della prevenzione e della ricerca sul cancro .

Van Der Beek ha sottolineato l'importanza del supporto familiare durante questo periodo. È sposato con Kimberly Brook dal 2010 e la coppia ha sei figli. Di recente, la famiglia ha condiviso momenti significativi, come un viaggio in Egitto, documentato dall'attore sui social media .

La diagnosi di cancro al colon-retto è una delle più comuni a livello mondiale. Secondo l'American Cancer Society, nel 2024 si prevedono oltre 106.000 nuovi casi di cancro al colon e più di 46.000 nuovi casi di cancro al retto negli Stati Uniti . La diagnosi precoce e la consapevolezza sono fondamentali per migliorare le prospettive di trattamento.

La partecipazione di Van Der Beek a "The Real Full Monty" mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli screening e della ricerca sul cancro. Lo speciale vedrà la partecipazione di altre personalità , tra cui Taye Diggs e Bruno Tonioli, e sarà trasmesso il 9 dicembre .