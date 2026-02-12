Katie Holmes ricorda James Van Der Beek dopo la morte, il messaggio per la famiglia

Katie Holmes ricorda James Van Der Beek con una lettera scritta a mano dopo la sua morte. L’attore di Dawson’s Creek combatteva contro un tumore al colon e lascia la moglie Kimberly e sei figli.

Katie Holmes ha scelto parole semplici e personali per salutare James Van Der Beek, morto mercoledì mattina. In una lettera scritta a mano e pubblicata su Instagram, l’attrice ha ripercorso gli anni trascorsi insieme sul set di Dawson’s Creek, ricordando il legame nato durante una fase decisiva delle loro carriere.

Holmes ha raccontato di essersi sempre sentita libera di esprimersi accanto a lui, parlando di un ambiente in cui si sentiva al sicuro. Tra i ricordi citati compaiono risate, lunghe conversazioni sulla vita, canzoni di James Taylor e le esperienze condivise in quella che definisce una giovinezza intensa e irripetibile.

La famiglia di James Van Der Beek affronta difficoltà economiche dopo la morte dell’attore.

Nel messaggio non mancano parole di stima per l’attore, descritto come una persona capace di grande compassione, coraggio e generosità. La parte finale della lettera è dedicata alla moglie Kimberly e ai loro sei figli: Holmes ha assicurato la propria vicinanza, promettendo sostegno e affetto costante alla famiglia.

I due hanno lavorato insieme dal 1998 al 2003 nella serie che li ha resi celebri. Van Der Beek interpretava Dawson, aspirante regista innamorato di Joey Potter, personaggio affidato a Holmes. Parallelamente al successo televisivo, l’attore aveva ottenuto popolarità anche al cinema con Varsity Blues.

Nel 2023 a Van Der Beek era stato diagnosticato un tumore al colon al terzo stadio. La notizia era diventata pubblica nel novembre 2024, quando aveva scelto di raccontare la malattia. Dopo la morte, la famiglia ha confermato che si è spento serenamente.

Kimberly ha avviato una raccolta fondi online per far fronte alle spese mediche sostenute durante le cure. In poche ore, le donazioni hanno superato il milione di dollari e continuano ad aumentare, mentre amici e fan si stringono attorno alla famiglia.