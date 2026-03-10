Selvaggia Lucarelli opinionista al Grande Fratello Vip tra polemiche e nuove regole del reality
Selvaggia Lucarelli entrerà al Grande Fratello Vip come opinionista dopo le polemiche nate dalle accuse di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini. La giornalista spiega perché ha accettato il ruolo e come giudica il caso che ha agitato il reality.
Selvaggia Lucarelli sarà tra i volti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il reality di Canale 5 tornerà in onda martedì 17 marzo con la conduzione di Ilary Blasi e con uno studio rinnovato. Accanto alla giornalista ci sarà anche Cesara Buonamici, chiamata a commentare insieme a lei le dinamiche tra i concorrenti.
L’arrivo di Lucarelli coincide con settimane agitate per il programma, dopo le accuse lanciate da Fabrizio Corona contro Alfonso Signorini. Secondo la giornalista, però, la polemica non rischia di pesare sulla nuova edizione. A suo giudizio si tratta pur sempre di un programma di intrattenimento e non di una selezione pubblica o di una scelta istituzionale.
Lucarelli ritiene inoltre che il clamore mediatico possa avere persino un effetto opposto. Il dibattito nato attorno alla vicenda, spiega, potrebbe incuriosire il pubblico e spingere molti spettatori a seguire il programma per capire come sarà cambiato rispetto alle edizioni passate.
Sulla vicenda che ha coinvolto Signorini, la giornalista ha preso posizione in modo netto. Durante la polemica ha difeso l’editore e il conduttore, scegliendo di prendere le distanze da Corona, con cui in passato non sono mancati scontri pubblici.
Lucarelli ha ricordato anche un episodio della sua carriera legato proprio al personaggio. Anni fa lasciò Il Fatto Quotidiano perché non condivideva la linea del giornale su Corona, che in quel periodo partecipava a un programma prodotto dalla società legata alla testata. Una scelta che, racconta, le costò anche un lavoro.
Quanto al timore che il reality possa influire sulla sua credibilità professionale, la giornalista respinge le critiche. A suo avviso i ruoli sono distinti. Quando scrive o conduce in ambito informativo si considera una giornalista; quando partecipa a programmi televisivi assume invece il ruolo di intrattenitrice.
La nuova edizione del programma porterà nella Casa un gruppo eterogeneo di concorrenti. Nel cast figurano Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia, Blu Barbara Prezia, Dario Cassini, Francesca Manzini, GionnyScandal, Giovanni Calvario, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Marco Berry, Nicolò Brigante, Paola Caruso, Raul Dumitras, Raimondo Todaro e Renato Biancardi.