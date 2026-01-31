Ariana Grande scherza sull'errore della copertina Vogue Japan: la foto con sei dita diventa virale

Ariana Grande finisce al centro dei social per un errore grafico sulla copertina di Vogue Japan. Invece di irritarsi, la popstar risponde con ironia e racconta un momento delicato della sua carriera.

Scoprire di avere un dito in più non è cosa comune, nemmeno per una star internazionale. È quello che è successo ad Ariana Grande, protagonista della copertina di Vogue Japan, dove un errore di post-produzione ha alterato la sua mano, facendola apparire con sei dita.

L’anomalia è stata notata da un utente su Instagram, che ha ricondiviso l’immagine del servizio fotografico previsto per gennaio 2026. Il dettaglio, sfuggito al ritocco finale, ha rapidamente attirato l’attenzione del pubblico online.

La reazione dell’artista non è stata di fastidio. Anzi, Grande ha scelto di commentare con sarcasmo, ringraziando ironicamente per l’“arto extra” e scherzando sull’idea che potesse tornarle utile per lavorare a nuova musica.

Nel frattempo Vogue Japan ha corretto l’immagine sui propri canali ufficiali, ma lo screenshot iniziale ha continuato a circolare, alimentando la conversazione e mostrando ancora una volta l’approccio autoironico della cantante.

Il servizio fotografico era accompagnato da un’intervista più personale, in cui Grande ha parlato delle difficoltà vissute negli anni, spesso oscurata dal rumore mediatico rispetto al suo lavoro creativo.

Ha raccontato quanto il sostegno della madre Joan e della nonna Marjorie sia stato decisivo per restare centrata, soprattutto nei momenti in cui la fama rischiava di sovrastare la musica e la recitazione.

Oggi, grazie ai risultati ottenuti con Eternal Sunshine e con il film Wicked, l’artista dice di sentirsi finalmente riconosciuta per il suo talento, vivendo una fase della carriera in cui il lavoro artistico viene prima di tutto.