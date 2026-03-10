Fabrizio Biggio racconta la svolta grazie a Fiorello

Fabrizio Biggio racconta che la telefonata di Fiorello arrivò mentre la sua carriera era ferma. Era il 27 giugno 2022 e l’attore si trovava in spiaggia con la moglie quando lo showman siciliano gli propose di lavorare insieme.

L’attore ha ripercorso quell’episodio durante la puntata di “Da noi… a ruota libera” andata in onda domenica 8 marzo. In quel periodo, racconta, la sua carriera sembrava essersi fermata. Le offerte di lavoro non arrivavano più e il telefono non squillava da tempo.

La proposta dello showman siciliano è stata diretta. “Ciao Fabrizio, come stai? A settembre cosa fai? Sei bravo, mi piacerebbe lavorare con te”. Poche frasi che per Biggio hanno rappresentato una svolta. «Ha creduto in me quando nessuno lo faceva», ha spiegato ricordando quell’invito.

Da allora è iniziata una collaborazione che continua ancora oggi. I due condividono ogni giorno il programma radiofonico “La Pennicanza”, in onda su Rai Radio 2 alle 13.45. Un appuntamento quotidiano costruito anche grazie a una routine ormai consolidata.

Biggio racconta che la giornata comincia molto presto. Alle 6.30 incontra Fiorello per fare colazione insieme. È il momento in cui nascono le prime idee per la trasmissione. Tra battute e improvvisazioni prendono forma i contenuti che poi finiscono in diretta.

Dopo quel primo incontro, le strade si dividono per qualche ora. «Io torno a dormire, lui continua con le sue cose», scherza l’attore. Più tardi si ritrovano in studio per la puntata, dove Biggio affianca Fiorello come spalla e complice.

Ripensando a quella telefonata, Biggio non nasconde la gratitudine. «Fiorello ha creduto in me in un momento in cui nessuno lo faceva. Gli voglio davvero bene», ha raccontato parlando del rapporto che li lega oggi.