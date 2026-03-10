Jake Paul regala un suv da 500mila euro a Jutta Leerdam dopo le medaglie di Milano Cortina

Jutta Leerdam riceve un suv di lusso dopo le medaglie vinte a Milano Cortina. Il regalo arriva dal fidanzato Jake Paul, che ha deciso di festeggiare l’oro e l’argento olimpici della pattinatrice olandese con un’auto da oltre mezzo milione di euro.

Le medaglie conquistate alle Olimpiadi di Milano Cortina hanno portato a Jutta Leerdam anche una sorpresa fuori dal ghiaccio. La pattinatrice olandese, protagonista con un oro e un argento ai Giochi invernali, ha ricevuto dal fidanzato Jake Paul un regalo di grande valore per celebrare il doppio successo.

Il pugile e creator statunitense, seguito da milioni di persone sui social, ha scelto un suv di lusso da oltre 500mila euro. In un video pubblicato online si vede Paul accompagnare la compagna con gli occhi coperti, mantenendo la sorpresa fino all’ultimo momento prima di mostrarle l’auto.

Davanti alla pattinatrice compare una scintillante Mercedes-Benz Classe G color bronzo, preparata per l’occasione. Il modello, simbolo di fascia alta del marchio tedesco, è stato scelto proprio con quella tinta per richiamare ironicamente il terzo metallo del podio.

Nel post che accompagna il video, Paul dedica il gesto alla campionessa olandese. Scrive che dopo l’impegno per conquistare oro e argento olimpici meritava “solo il meglio”, aggiungendo di averle regalato un “carro di bronzo”. La scena del regalo è diventata rapidamente virale sui social.