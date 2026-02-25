Jutta Leerdam mette all'asta la tuta di Milano Cortina, offerte oltre 8mila euro

Jutta Leerdam vende la tuta delle Olimpiadi di Milano Cortina per finanziare un’iniziativa personale. Il completo arancione, firmato dalla campionessa, ha già superato gli 8mila euro e continua a ricevere offerte online.

La campionessa olandese Jutta Leerdam torna a far parlare di sé dopo le Olimpiadi di Milano Cortina. L’atleta, protagonista sul ghiaccio con un oro nei 1000 metri e un argento nei 500, ha deciso di mettere in vendita la tuta utilizzata durante le gare.

Si tratta del completo arancione con cui ha conquistato le due medaglie, un pezzo diventato subito ambito tra appassionati e collezionisti. La tuta è stata anche autografata, dettaglio che ha contribuito a far salire rapidamente il valore delle offerte.

Leggi anche: Jutta Leerdam, San Valentino olimpico con Jake Paul dopo l'oro a Milano Cortina San Valentino nel Villaggio Olimpico per Jutta Leerdam, fresca d’oro nei 1000 metri di pattinaggio di velocità.

In pochi giorni l’asta ha già superato quota 8mila euro, con numerose proposte arrivate da tifosi e curiosi. La vendita resterà aperta fino a sabato 28 febbraio e il prezzo è destinato a crescere ancora.

Oltre ai risultati sportivi, Leerdam era finita sotto i riflettori anche per la presenza del fidanzato Jake Paul sugli spalti, visibilmente emozionato durante la gara dei 1000 metri. Ora l’attenzione si sposta su questa iniziativa che prolunga l’eco dei Giochi anche dopo la chiusura.