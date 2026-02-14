Jutta Leerdam, San Valentino olimpico con Jake Paul dopo l'oro a Milano Cortina

San Valentino nel Villaggio Olimpico per Jutta Leerdam, fresca d’oro nei 1000 metri di pattinaggio di velocità. La campionessa olandese condivide sui social la dedica romantica del fidanzato Jake Paul.

La medaglia d’oro conquistata nei 1000 metri di pattinaggio di velocità continua a far parlare di Jutta Leerdam. Dopo il successo allo Speed Skating Stadium di Milano, impreziosito anche dal record olimpico, l’atleta olandese resta tra le protagoniste più seguite dei Giochi invernali.

Accanto ai risultati in pista, c’è spazio anche per la vita privata. Nei giorni successivi alla vittoria, Leerdam ha raccontato sui social un San Valentino diverso dal solito, vissuto all’interno del Villaggio Olimpico.

Nelle sue storie Instagram ha pubblicato alcune immagini legate alla giornata degli innamorati, tra cui una pin speciale in versione olimpica. A colpire è stata soprattutto la dedica del fidanzato Jake Paul, pugile e creator molto noto online.

Nel messaggio, Paul le chiede semplicemente: “Jutta, vuoi essere il mio San Valentino?”. La campionessa ha condiviso lo scatto accompagnandolo con cuori, mentre si prepara ai prossimi impegni sportivi.

Tra prestazioni di alto livello e momenti personali raccontati sui social, la relazione tra Leerdam e Jake Paul si conferma una delle più seguite di queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026.