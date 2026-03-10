James Van Der Beek, il ricordo della moglie nel giorno del suo 49° compleanno

James Van Der Beek è morto l’11 febbraio dopo un tumore al colon-retto diagnosticato allo stadio tre. L’8 marzo, giorno in cui avrebbe compiuto 49 anni, la moglie Kimberly lo ha ricordato sui social con foto private e parole dedicate alla loro famiglia.

L’8 marzo sarebbe stato il 49° compleanno di James Van Der Beek. L’attore, diventato famoso alla fine degli anni Novanta grazie alla serie televisiva “Dawson’s Creek”, è morto l’11 febbraio dopo aver affrontato un tumore al colon-retto scoperto al terzo stadio. Nel giorno in cui avrebbe festeggiato il compleanno, la moglie Kimberly lo ha ricordato pubblicando sui social una serie di immagini della loro vita insieme.

Nelle storie condivise su Instagram compaiono fotografie inedite dell’attore: momenti in famiglia, sorrisi con la moglie e scene quotidiane con i loro sei figli. Accanto a uno scatto che li ritrae insieme in un parco, Kimberly ha scritto poche righe dedicate al marito. “Oggi sarebbe stato il tuo 49esimo compleanno. E mi manchi terribilmente”.

Leggi anche: Pino Daniele: il ricordo della moglie Fabiola nel giorno del suo 70° compleanno

In altre immagini compaiono i figli della coppia – Olivia, Annabel, Emilia, Gwendolyn, Joshua e Jeremiah – nati nel corso degli anni dopo l’incontro tra i due nel 2009 e il matrimonio celebrato nell’agosto del 2010. Nel 2020 la famiglia aveva lasciato Los Angeles per trasferirsi in Texas. Quattro anni dopo era arrivata la diagnosi della malattia.

Tra le foto pubblicate c’è anche uno scatto dell’intera famiglia riunita. A corredo dell’immagine, Kimberly ha scritto parole molto personali: “Eri il meglio che l’umanità potesse offrirmi. Non so come affrontare questa perdita. Ti amerò per sempre”.

Attraverso quei ricordi emergono anche frammenti della vita privata dell’attore lontano dai set. Amava passare il tempo con i bambini, ballare con loro e trascorrere molte ore all’aria aperta. Spesso lavorava la terra e si dedicava a piccoli lavori domestici, attività semplici che occupavano gran parte delle sue giornate quando non era impegnato nel lavoro.

Le immagini condivise dalla moglie raccontano così una dimensione diversa rispetto a quella conosciuta dal pubblico televisivo: quella di un padre molto presente, legato alla famiglia e alla vita quotidiana costruita negli anni lontano dai riflettori.