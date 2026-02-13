James Van Der Beek, l'ultima foto prima della morte e il ricordo di Alfonso Ribeiro

Pochi minuti prima della morte di James Van Der Beek, l’amico Alfonso Ribeiro era al suo fianco. L’attore ha condiviso una foto e un ricordo intimo degli ultimi istanti trascorsi insieme.

James Van Der Beek è morto a 48 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon-retto. Accanto a lui, negli ultimi momenti, c’era Alfonso Ribeiro, amico di lunga data e padrino di una delle sue figlie.

L’attore ha raccontato di aver vissuto con lui un ultimo attimo di leggerezza. «Abbiamo riso insieme un’ultima volta», ha scritto sui social, accompagnando le parole con una foto scattata pochi minuti prima dell’addio. L’immagine, spiegano, è stata realizzata dalla moglie di Van Der Beek, Kimberly.

La scomparsa arriva dopo due anni segnati dalla malattia. Van Der Beek lascia la moglie e sei figli: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah. Ribeiro, molto legato alla famiglia, ha sottolineato il rapporto speciale con la piccola Gwendolyn, di cui è padrino.

Nel suo messaggio, l’attore ha ricordato anche il percorso affrontato insieme durante la malattia, fatto di speranze e ricadute. Ha parlato di un’amicizia profonda, definendo Van Der Beek un fratello e una guida, capace di lasciare un segno nella sua vita e in quella dei suoi cari.

In un secondo scatto condiviso online, i due appaiono sorridenti in un momento passato, lontano dalla sofferenza degli ultimi mesi. Un ricordo che restituisce l’immagine di un uomo pieno di vita, rimasto vicino ai suoi affetti fino alla fine.