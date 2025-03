Pino Daniele: il ricordo della moglie Fabiola nel giorno del suo 70° compleanno

Oggi, 19 marzo 2025, Pino Daniele avrebbe compiuto 70 anni. La sua ultima moglie, Fabiola Sciabbarrasi, ha condiviso sui social un messaggio dedicato al cantautore napoletano, scomparso nel 2015. In occasione di questo anniversario, è stato pubblicato un brano inedito intitolato "Una parte di me", dedicato al figlio Francesco, nato dalla loro unione.

Sciabbarrasi ha pubblicato la copertina del brano, che ritrae Pino e Francesco mentre si guardano negli occhi, accompagnandola con queste parole: "Occhi negli occhi dal primo istante che vi siete guardati ed innamorati". Ha ricordato quando Pino scrisse "Una parte di me" per Francesco, dicendole sorridendo: "Tanto sarà un omone come me". Ha aggiunto: "Vorrei dirti che avevi ragione. È anche alto più di te, ha il tuo stesso sorriso, il cuore buono ed appassionato come il tuo, è bello come il sole ed ovviamente anche un po’ della tua 'cazzimma'". Ha concluso il messaggio con: "Ci manchi in ogni istante ma sei sempre e per sempre accanto a noi. Buon compleanno Dufur".

Il brano "Una parte di me" è stato composto da Pino Daniele nel 2009 e rappresenta una toccante dedica al figlio Francesco. La canzone è stata pubblicata oggi come regalo per i fan, in concomitanza con il 70° compleanno dell'artista, il suo onomastico e la Festa del Papà.

Questo inedito fa parte delle iniziative della Fondazione Pino Daniele Ets, ideate sotto il sigillo ufficiale "70/10 Anniversary", per celebrare sia il 70° anniversario della nascita che il 10° della scomparsa dell'artista napoletano.

Napoli ha reso omaggio a Pino Daniele con un concerto tributo gratuito intitolato "Je Sto Vicino a Te Forever", che si è tenuto stasera in piazza del Gesù, riunendo amici, colleghi e artisti che hanno condiviso con lui il percorso musicale e umano.

La città ha anche inaugurato una targa commemorativa sulla facciata del Palazzo Mirelli in via Santa Maria La Nova 32, dove Pino Daniele visse la sua giovinezza e compose brani come "Napule è" e "Terra Mia".

Inoltre, è stata presentata una medaglia d'argento a forma di plettro, coniata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per celebrare il 70° compleanno di Pino Daniele e i 10 anni dalla sua scomparsa.

Dal 20 marzo al 6 luglio, Palazzo Reale a Napoli ospiterà la mostra "Pino Daniele Spiritual", un progetto culturale che rievoca le origini del mondo artistico di Pino Daniele attraverso contenuti audiovisivi, documenti inediti, oggetti personali e strumenti che lo hanno accompagnato nel suo percorso creativo.

Infine, è stato annunciato il documentario "Pino" di Francesco Lettieri, prodotto da Groenlandia, Lucky Red e Tartare Film, che racconta la vita e la carriera dell'artista attraverso una lunga intervista video inedita rilasciata al giornalista Federico Vacalebre.

