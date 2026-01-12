Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: fine della vacanza in Messico e ritorno alla quotidianità

Dopo un periodo di relax sotto il sole del Messico, Michelle Hunziker e sua figlia Aurora Ramazzotti sono rientrate in Italia, condividendo su Instagram la gioia di tornare a casa e ritrovare il proprio letto dopo le vacanze in famiglia.

La showgirl Michelle Hunziker ha postato sui social le immagini del rientro in Italia dopo la vacanza trascorsa in Messico insieme alla figlia Aurora Ramazzotti e ad altri membri della famiglia, mostrando con affetto il momento in cui ha ritrovato il suo letto di casa.

Nel corso delle giornate trascorse nella località tropicale, madre e figlia si sono godute il clima caldo, la spiaggia e momenti di relax al sole, circondate da affetto e risate.

Leggi anche Aurora Ramazzotti è in dolce attesa : Michelle Hunziker ed Eros nonni rock

Michelle, postando alcune foto del viaggio, ha sottolineato con ironia quanto fosse felice di tornare alla routine quotidiana e di riabbracciare il comfort del proprio spazio domestico dopo l’esperienza all’estero.

La vacanza aveva visto la famiglia riunita tra mare, feste e momenti spensierati, con Aurora accompagnata dal compagno e dal loro bambino, creando ricordi condivisi sotto il segno del calore e della complicità familiare.