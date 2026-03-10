Mario festeggia il MAR10 Day con il trailer finale di Super Mario Galaxy Il Film

Nintendo celebra il MAR10 Day con il trailer finale di Super Mario Galaxy Il Film e nuove iniziative per i fan. L’annuncio arriva nel giorno dedicato all’iconico personaggio, con contenuti digitali, giochi classici e promozioni sui titoli della saga.

Il MAR10 Day, la giornata che ogni anno celebra Mario, arriva nel 2026 con una serie di annunci dedicati al personaggio simbolo di Nintendo. Tra le novità principali c’è il trailer finale di “Super Mario Galaxy – Il Film”, presentato durante una trasmissione Nintendo Direct.

Il film d’animazione, realizzato in collaborazione con Illumination, è ambientato nell’universo di Super Mario e arriverà nei cinema dal 1° aprile 2026. L’uscita rientra nelle iniziative legate ai quarant’anni di Super Mario Bros., il videogioco pubblicato in Giappone nel 1985 che ha segnato una svolta nell’industria videoludica.

Il personaggio creato da Shigeru Miyamoto era apparso per la prima volta nel 1981 in Donkey Kong. Da allora Mario è diventato il volto più riconoscibile di Nintendo, protagonista di decine di titoli che hanno attraversato generazioni di console, da Super Mario 64 fino ai capitoli più recenti.

Per accompagnare l’arrivo del film, Nintendo ha attivato nuovi contenuti nell’app gratuita per smartphone Nintendo Today!. Da oggi gli utenti possono ottenere una carta digitale da collezione ogni giorno: in totale sono previste quaranta carte dedicate alla pellicola, disponibili fino al 10 giugno.

Dal 1° aprile l’app consentirà anche di effettuare il check-in nei cinema aderenti scansionando il poster del film. In questo modo si potranno sbloccare contenuti aggiuntivi, tra cui cornici fotografiche con la data e il luogo della visione, oltre a sfondi digitali e altri elementi esclusivi.

Le celebrazioni includono anche il ritorno di alcuni giochi storici. Tre titoli della serie Mario entrano oggi nelle librerie dei Nintendo Classics per gli abbonati a Nintendo Switch Online con Pacchetto Aggiuntivo.

Tra questi ci sono Mario Clash e Mario’s Tennis, pubblicati originariamente su Virtual Boy e disponibili per la prima volta in Europa su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Alla raccolta si aggiunge anche Mario vs. Donkey Kong, proveniente dal catalogo Game Boy Advance.

La giornata porta aggiornamenti anche su altri servizi Nintendo. L’app Nintendo Music si arricchisce con la colonna sonora di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, mentre ad aprile Tetris 99 ospiterà la 52ª Maximus Cup con un tema dedicato a Super Mario Galaxy e al suo seguito.

Dal 3 aprile alle 09:00 fino al 6 aprile alle 08:59 i giocatori potranno partecipare alle battaglie online di Tetris 99. Accumulando almeno 100 punti evento sarà possibile sbloccare un tema grafico ispirato ai due capitoli della serie.

In occasione del MAR10 Day partono anche i Saldi MAR10 su Nintendo eShop e My Nintendo Store. Fino al 15 marzo diversi giochi della serie Mario e dei personaggi collegati sono disponibili a prezzo ridotto.

Tra i titoli in promozione figurano Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, oltre a giochi per Nintendo Switch come Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Luigi’s Mansion 3 e il pacchetto multigiocatore dedicato.

La lista include inoltre Super Mario Maker 2, che permette di creare livelli personalizzati, Donkey Kong Country Returns HD e Super Mario RPG, versione rinnovata dello storico gioco di ruolo dedicato all’idraulico più celebre dei videogiochi.