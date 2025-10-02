Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 disponibili

DUE INTRAMONTABILI AVVENTURE GALATTICHE ARRIVANO SU NINTENDO SWITCH E NINTENDO SWITCH 2

SUPER MARIO GALAXY E SUPER MARIO GALAXY 2 SONO

ORA DISPONIBILI IN VERSIONE MIGLIORATA E CON CONTENUTI AGGIUNTIVI

A partire dal 2 ottobre, le indimenticabili avventure galattiche di Mario saranno disponibili, con novità e miglioramenti, su Nintendo Switch e su Nintendo Switch 2 con un upgrade gratuito. La collezione Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, sarà il modo migliore per giocare a una saga riconosciuta universalmente come una delle serie 3D a piattaforme migliori della storia dei videogiochi e per prepararsi all’arrivo dell’attesissimo film Super Mario Galaxy - Il Film, che farà il suo debutto nelle sale il prossimo anno.

Dal 2 ottobre, torna una delle saghe del celebre idraulico dei videogiochi più amate di tutti i tempi: Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2, infatti, saranno disponibili in un’unica collezione per Nintendo Switch, con upgrade gratuito alla versione per Nintendo Switch 2, dove la risoluzione raggiungerà i 4k in modalità TV e i 1080p in modalità portatile o da tavolo. Una saga intramontabile, celebrata non solo su console, ma anche al cinema, con l’arrivo, il prossimo aprile, del secondo film dedicato all’universo di Mario e intitolato proprio Super Mario Galaxy - Il Film.

In trepidante attesa di questa uscita, è il momento di partire per un viaggio cosmico alla ricerca delle Superstelle, superando un universo di sfide antigravitazionali e affrontando il temibile Bowser. Un’occasione imperdibile per rivivere o recuperare, per la prima volta, una delle serie di videogiochi più amate di sempre, con tante novità come una grafica aggiornata per entrambi i giochi, una Modalità assistita attivabile in qualsiasi momento, un capitolo aggiuntivo del libro illustrato di Rosalinda in Super Mario Galaxy e un libro tutto nuovo in Super Mario Galaxy 2 e, per finire, una colonna sonora di entrambi i giochi disponibile dal menu principale con un totale di 154 brani.

Super Mario Galaxy, uscito nel 2007 su Wii, è il primo rivoluzionario capitolo di questa dittologia di videogiochi, nonché il terzo gioco a piattaforme in 3D di Mario, preceduto da Super Mario 64 e Super Mario Sunshine. In questa avventura galattica, è la notte del Festival delle Stelle e dal cielo piovono Astroschegge. Mentre tutti gli abitanti del Regno dei Funghi sono intenti a festeggiare, Bowser rapisce la Principessa Peach insieme al suo castello, facendolo sollevare in cielo. Mario si ritrova così bloccato in orbita e verrà soccorso da Sfavillotto, un piccolo di stella che lo condurrà all’Osservatorio Cometa, dimora della misteriosa Rosalinda.

Dall’Osservatorio, sarà possibile raggiungere svariate galassie che costituiranno i livelli di gioco e ognuna di queste offrirà la possibilità di raccogliere Superstelle e Megastelle indispensabili per proseguire nell’avventura e sbloccare nuovi planetari e scenari. Facendo affidamento sui celebri salti di Mario, sui poteri di Sfavillotto e su abilità e trasformazioni speciali che sarà possibile sbloccare durante il gioco, l’obiettivo finale sarà quello di salvare la Principessa Peach dalle grinfie di Bowser esplorando un universo ricco di ambientazioni e sfide uniche.

Dopo il grande successo del primo capitolo, nel 2010 ha fatto il suo debutto su Wii Super Mario Galaxy 2, con una nuova avventura di Mario, questa volta accompagnato da Yoshi. In occasione di un nuovo Festival delle Stelle, Mario torna a far visita alla Principessa Peach, trovandosi ancora una volta a dover fronteggiare un gigantesco Bowser che, rapita la principessa, si dirigerà alla volta del centro dell’universo. Facendo affidamento ancora una volta su Sfavillotto e a bordo di un’astronave con le sembianze della testa di Mario, per l’idraulico baffuto inizierà una nuova avventura galattica, ancora più ricca di galassie da esplorare, sfide da affrontare e abilità inedite e trasformazioni da apprendere.

Cavalcando Yoshi, inoltre, sarà possibile sfruttare la sua lingua per inghiottire i nemici, mangiare frutti per potenziarsi proprio come Mario e arrampicarsi nei livelli di gioco. Infine, per amplificare al massimo il divertimento, entrambi i giochi sono dotati di una modalità di gioco cooperativo che permetterà, in qualsiasi momento, di condividere un controller Joy-Con o Joy-Con 2 con un amico e sfruttare i controlli di movimento per raccogliere Astroschegge e colpire i nemici.

La collezione Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 è disponibile su My Nintendo Store anche in formato fisico per Nintendo Switch, mentre è previsto un pacchetto upgrade gratuito digitale per Nintendo Switch 2. I due giochi possono essere acquistati anche singolarmente in digitale, sia su My Nintendo Store, sia su Nintendo eShop