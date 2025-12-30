Grande Fratello Vip, futuro incerto dopo Signorini: da Ilary Blasi a Michelle Hunziker i nomi per la conduzione

Il futuro del #GrandeFratelloVip è incerto dopo l’autosospensione di Signorini. Si valutano diverse opzioni per la conduzione, tra nomi come Ilary Blasi e Michelle Hunziker, in un momento di grande attenzione e cambiamenti per il reality di Canale 5.

Il destino del Grande Fratello Vip entra in una fase di profonda incertezza dopo l’autosospensione di Alfonso Signorini dai progetti Mediaset. La scelta del conduttore arriva in un momento delicato, segnato dalle accuse avanzate da Fabrizio Corona e dall’attenzione della procura di Milano, elementi che hanno innescato una riflessione interna sull’assetto del reality di Canale 5.

La messa in onda del programma, prevista per marzo 2026, non sarebbe al momento in discussione. A cambiare è invece la guida artistica del format, uno dei titoli più riconoscibili del palinsesto. In assenza di conferme ufficiali, nei corridoi televisivi prende forma una vera e propria corsa alla successione.

Tra i profili che circolano con maggiore insistenza spicca quello di Ilary Blasi, già volto storico del Grande Fratello Vip nelle edizioni andate in onda tra il 2016 e il 2018. Un ritorno che avrebbe il sapore delle origini e garantirebbe continuità con una fase di grande successo del programma.

Altro nome considerato particolarmente solido è quello di Michelle Hunziker, presenza costante e apprezzata della rete, spesso indicata come una delle conduttrici più affidabili del gruppo Mediaset. La sua eventuale scelta rappresenterebbe una svolta all’insegna dell’intrattenimento più trasversale.

La rosa dei candidati, tuttavia, non si limita a questi due profili. Sarebbero in valutazione anche Myrta Merlino e Veronica Gentili, quest’ultima reduce dall’esperienza alla guida de L’Isola dei Famosi, format che non è stato confermato per la prossima stagione televisiva.

Non viene esclusa nemmeno l’ipotesi Simona Ventura, che ha recentemente concluso la conduzione del Grande Fratello nella versione Nip. Un percorso che potrebbe rappresentare un ponte naturale verso la conduzione dell’edizione dedicata ai personaggi famosi.

Dai vertici di Cologno Monzese, al momento, non arrivano indicazioni ufficiali né smentite. La decisione finale sulla nuova conduzione resta aperta, mentre il futuro del Grande Fratello Vip continua a essere uno dei temi più discussi del panorama televisivo.