Wanda Nara e Luciano Spalletti fanno pace il selfie dopo anni di tensioni

Wanda Nara ha mostrato un selfie con Luciano Spalletti e ha messo fine ai contrasti nati ai tempi dell’Inter. La foto pubblicata su Instagram riapre un rapporto rimasto teso dal caso Icardi del 2019.

Un sorriso davanti alla fotocamera e poche parole. Così Wanda Nara ha segnato la fine di una delle rivalità più discusse legate al mondo del calcio. La showgirl argentina ha pubblicato su Instagram una foto insieme a Luciano Spalletti accompagnata da una frase semplice: «Che piacere rivederti mister».

L’immagine ha sorpreso molti perché tra i due i rapporti erano rimasti tesi per anni. Il contrasto risale al febbraio 2019, quando Luciano Spalletti sedeva sulla panchina dell’Inter e prese una decisione destinata a creare uno scontro durissimo: togliere la fascia di capitano a Mauro Icardi e consegnarla a Samir Handanovic.

All’epoca Wanda Nara non era soltanto la moglie dell’attaccante argentino, ma anche la sua agente. La scelta dell’allenatore aprì una frattura immediata. Ci furono tentativi di mediazione, contatti con la dirigenza nerazzurra e un confronto mai realmente chiarito nello spogliatoio.

La tensione si trasferì presto anche fuori dal campo. Nei programmi televisivi Wanda criticò più volte il tecnico, difendendo il marito. Spalletti chiese pubblicamente delle scuse che non arrivarono. Poco dopo Icardi intervenne con una lettera molto dura in cui contestava le decisioni prese dalla società.

Il rapporto si chiuse bruscamente. L’attaccante lasciò Milano e iniziò la sua esperienza al Paris Saint-Germain, mentre l’allenatore proseguì la propria carriera fino ad arrivare oggi sulla panchina della Juventus. Da allora non c’erano stati segnali di riavvicinamento.

Il contesto personale però è cambiato. Il matrimonio tra Wanda Nara e Icardi è finito e le vecchie tensioni legate alla gestione della carriera del calciatore sembrano essersi dissolte. Il selfie pubblicato lunedì, con tanto di cuoricino, racconta un incontro sereno tra due protagonisti che per anni erano rimasti su fronti opposti.