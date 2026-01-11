Valeria Marini e Gianna Orrù, pace ritrovata a Domenica In dopo anni di tensioni
La riconciliazione tra Valeria Marini e la madre avviene in diretta televisiva, mentre riemerge il racconto della lunga truffa subita da Gianna Orrù e delle ferite personali e giudiziarie ancora aperte.
Nel salotto di Mara Venier va in scena la riappacificazione tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù. Un incontro che segna la fine di una distanza pubblica durata anni e che restituisce un’immagine diversa del loro rapporto, costruito tra affetto, incomprensioni e silenzi.
La puntata diventa anche il momento per tornare sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto Orrù, oggi 88enne. Tra il 2018 e il 2019 la donna ha consegnato oltre 335mila euro a un uomo che prometteva investimenti redditizi, rivelatisi poi inesistenti.
L’imputato è stato condannato in primo grado a un anno di reclusione con pena sospesa per truffa aggravata. Secondo Orrù, però, il procedimento rischia di chiudersi senza un reale risarcimento, complice l’avvicinarsi della prescrizione.
La madre della showgirl racconta di non aver recuperato nulla e di non aver mai visto l’uomo scontare una giornata in carcere. A questo si aggiunge un secondo procedimento per calunnia aggravata legato alle dichiarazioni rilasciate contro di lei.
Nel dialogo con la figlia, Orrù ripercorre anche il ruolo avuto nella carriera di Valeria. Spiega di non rimpiangere l’impegno totale dedicato alla crescita professionale della showgirl, ma ammette che oggi sceglierebbe un equilibrio diverso.
Riconosce di essersi spesso messa in secondo piano, lasciando poco spazio alla propria vita personale. Col senno di poi, avrebbe preferito proteggere di più se stessa, senza rinunciare al sostegno verso la figlia.
La riconciliazione televisiva assume così il valore di un passaggio intimo, in cui passato familiare e ferite giudiziarie si intrecciano davanti al pubblico, restituendo un ritratto più umano e complesso del loro legame.