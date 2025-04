Wanda Nara lancia il suo profilo su Onlyfans dopo il blocco dei social

Wanda Nara ha annunciato l’apertura del suo profilo su Onlyfans dopo che un tribunale argentino ha ordinato la sospensione dei suoi account Instagram, TikTok e Facebook per 30 giorni.

La decisione è legata a una controversia legale con l’ex marito Mauro Icardi: secondo il giudice, la showgirl avrebbe impedito il ricongiungimento dell’ex calciatore con le figlie Francesca e Isabella, violando i diritti delle due minori.

Come reazione immediata alla misura, la 38enne ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha dichiarato: "Io non cado mai, prendo la rincorsa. Se non sarà qui, a partire da oggi ci vediamo su Onlyfans". Sul suo nuovo profilo, la bio invita gli utenti a iscriversi con un messaggio diretto: "Approfittatene, perché se mi chiudono Instagram, mi farò vedere più attiva che mai".

La scelta di Wanda Nara arriva in un momento delicato della sua vita personale e segna il debutto ufficiale sulla piattaforma a pagamento nota per i suoi contenuti espliciti.

