Napoli, si suicida in ospedale Antonio Meglio accusato dell'aggressione sul bus

Antonio Meglio, accusato di aver accoltellato una donna su un autobus a Napoli, si è tolto la vita in ospedale. L’uomo era ricoverato nel reparto psichiatrico del San Giovanni Bosco dopo l’arresto per l’aggressione avvenuta in via Simone Martini.

Antonio Meglio, ritenuto responsabile dell’accoltellamento avvenuto giovedì scorso su un autobus a Napoli, si è tolto la vita la sera del 5 marzo. L’uomo era ricoverato nel reparto psichiatrico dell’ospedale San Giovanni Bosco dopo il fermo eseguito dai carabinieri nella notte successiva all’aggressione.

L’episodio era avvenuto in via Simone Martini. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Meglio aveva colpito con un coltello l’avvocata penalista napoletana Alessia Viola, ferendola gravemente mentre si trovava a bordo del bus. L’attacco, stando a quanto emerso finora, sarebbe avvenuto senza un motivo apparente.

Il giorno prima del suicidio l’uomo aveva affrontato l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice. Il fermo era stato convalidato e nei suoi confronti erano state contestate accuse pesanti, tra cui lesioni gravi, sequestro di persona e deturpamento di culto. Durante l’udienza aveva parlato di presunte trame ai suoi danni, ipotesi per le quali non sono mai emersi riscontri.

Meglio era difeso dall’avvocato Gianluca Sperandeo. Secondo quanto riferito, subito dopo l’arresto aveva già tentato di ferirsi utilizzando una pen drive che teneva in tasca. Per questo motivo era stato trasferito e sorvegliato nel reparto psichiatrico dell’ospedale.

Nella notte successiva all’interrogatorio si sarebbe impiccato utilizzando le lenzuola del letto. La dinamica del gesto è ora al centro di verifiche. Il legale ha annunciato la presentazione di un esposto per chiarire come sia stato possibile che l’uomo riuscisse a togliersi la vita nonostante il piantonamento.

Il carcere di Poggioreale ha comunicato che il decesso è stato registrato alle 21.40. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma per gli accertamenti previsti.