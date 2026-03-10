Terremoto nel Golfo di Napoli scossa di magnitudo 5.9 registrata a oltre 400 km di profondità

Un terremoto di magnitudo 5.9 è stato registrato nel Golfo di Napoli nella notte del 10 marzo a causa di un evento sismico molto profondo. L’epicentro tra Napoli e Capri a oltre 400 km di profondità ha reso la scossa quasi impercettibile nell’area.

Un terremoto di magnitudo 5.9 è stato rilevato poco dopo la mezzanotte di oggi, 10 marzo, nel tratto di mare tra il Golfo di Napoli e Capri. L’evento è stato individuato dagli strumenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che hanno localizzato il sisma a una profondità di circa 414 chilometri.

Proprio la profondità eccezionale ha limitato gli effetti in superficie. Nell’area di Napoli e nei comuni vicini non risultano segnalazioni di scosse avvertite dalla popolazione e non si registrano richieste di intervento o segni di allarme.

Il movimento del terreno è stato percepito invece da alcune persone in regioni più lontane. Sui social network diversi utenti hanno raccontato di aver avvertito la vibrazione, soprattutto in Lombardia, con segnalazioni arrivate da città come Milano, Como e Bergamo.

Il fenomeno rientra tra i cosiddetti sismi profondi, che avvengono a centinaia di chilometri sotto la superficie terrestre. In questi casi l’energia si disperde prima di raggiungere il suolo, riducendo notevolmente la percezione del movimento nelle zone più vicine all’epicentro.