Terremoto a Brescia, forte scossa di magnitudo 3.5 registrata a Gargnano

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata a Gargnano, nel bresciano. Nessuna conseguenza significativa è stata segnalata finora.

Lieve ma netta scossa sismica di magnitudo 3.5 è stata registrata questa mattina sotto il Lago di Garda, con epicentro vicino a Gargnano, nella provincia di Brescia, secondo i dati preliminari dell’Istituto di geofisica.

La scossa è stata sentita distintamente in diverse località della provincia e anche nella città di Brescia, dove molte persone hanno percepito il tremore del terreno.

Leggi anche Terremoto 6.7 in Giappone al largo della costa settentrionale: revocato l'allarme tsunami

Al momento non risultano danni a persone o cose né segnalazioni di conseguenze gravi: le autorità locali sono in contatto con le squadre di protezione civile per verifiche e monitoraggi.

La zona del Garda è nota per una certa attività sismica storica, con episodi simili già avvenuti in passato e registrati dagli strumenti scientifici locali.

Le mappe sismiche mostrano che l’epicentro del terremoto odierno si trova sotto il lago, a una profondità moderata, tipica dei terremoti isolati che non generano effetti distruttivi significativi sulla superficie.