Lazio Sassuolo 2-1 all'Olimpico, Maldini apre e Marusic decide al 92'

Marco Maldini sblocca Lazio-Sassuolo dopo due minuti, ma la gara resta in equilibrio fino al recupero quando Marusic firma il 2-1 decisivo all’Olimpico. I biancocelesti piegano la squadra di Grosso nel finale dopo il pari di Laurienté.

La Lazio supera il Sassuolo 2-1 nel posticipo della 28ª giornata di Serie A e lo fa all’ultimo respiro. All’Olimpico la squadra di Maurizio Sarri parte fortissimo con il vantaggio immediato di Maldini, subisce il pareggio di Laurienté nel primo tempo e trova la rete decisiva con Marusic al 92’.

L’avvio è fulmineo. Dopo appena due minuti Maldini sfrutta la prima vera occasione e porta avanti i biancocelesti. L’attaccante si muove molto tra le linee, arretra per ricevere palla e apre spazi per gli inserimenti dei compagni, risultando uno dei più pericolosi per tutta la gara.

Il Sassuolo reagisce e al 33’ trova il pareggio con Laurienté, bravo a colpire approfittando di una difesa laziale non impeccabile. In quella situazione Romagnoli resta troppo fermo e il francese ne approfitta per ristabilire l’equilibrio prima dell’intervallo.

Tra i pali esordio positivo per Motta, autore di due interventi importanti su Nzola e Doig, anche se non manca una sbavatura su un cross insidioso di Garcia. In difesa Gila alterna buone chiusure a qualche errore, mentre Romagnoli paga proprio la distrazione sull’azione del pareggio.

Sulle fasce Marusic vive una serata complicata contro Laurienté ma si riscatta nel recupero con il gol che decide la partita. Dall’altra parte Tavares spinge molto ma sbaglia spesso l’ultimo passaggio, facendo mugugnare parte del pubblico.

In mezzo al campo Dele-Bashiru e Cataldi non riescono a dare continuità alla manovra. Cataldi è costretto anche a uscire nel primo tempo per un problema muscolare, con Patric che entra ma fatica a trovare ritmo. Taylor offre invece qualità soprattutto nei primi 45 minuti.

Nel reparto offensivo Isaksen corre molto e crea pericoli ma spreca anche una grande occasione per il raddoppio. Più efficace l’ingresso di Cancellieri, che nel finale crea due opportunità e serve l’assist per il gol decisivo.

Proprio al 92’ arriva l’episodio che chiude la gara: cross dalla destra e inserimento di Marusic che batte il portiere e regala tre punti pesanti alla Lazio. La squadra di Sarri porta a casa la vittoria nonostante diverse difficoltà e una nuova serie di problemi fisici in rosa.